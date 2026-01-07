Karaciğer, böbrek, beyin: Vücut kendini nasıl temizliyor?
Bilimsel veriler vücudun toksinlerden arınmak için bu tür yöntemlere ihtiyaç duymadığını açıkça ortaya koyuyor. Karaciğer, böbrekler, bağırsaklar, akciğerler ve hatta beyin; her gün, her an zararlı maddeleri filtreleyen son derece gelişmiş bir sistemle çalışıyor. Uzmanlara göre asıl mesele, bu doğal mekanizmaları kısa süreli ve kısıtlayıcı diyetlerle zorlamak değil liften zengin beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku gibi sürdürülebilir alışkanlıklarla desteklemek.
