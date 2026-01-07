Karaciğer, böbrek, beyin: Vücut kendini nasıl temizliyor?

"Toksin" kelimesi, bilimsel olarak canlılar için zararlı maddeleri ifade etse de, detoks diyetlerinin tanıtımında çoğu zaman belirsiz ve tanımsız bir şekilde kullanılıyor. Oysa çevrede sağlığa zarar verebilecek maddeler bulunsa bile, insan vücudu bunlarla başa çıkmak için son derece gelişmiş mekanizmalara sahip.

Bu nedenle bilim insanları, detoks iddialarının büyük kısmının kanıta değil pazarlamaya dayandığını vurguluyor.