demiş ve "olarak nitelendirmişti.Ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik, alçak gönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin de ortak adıdır, Cumhuriyet.sıfatıyla daAtatürk'te karşılık bulan Cumhuriyet, her şeydenönce özgürlüktür, bağımsızlıktır, antiemperyalizmidir.Egemenliğin kayıtsız ve şartsızmillete ait olduğunun tescilidir. Vatandaşlarıneşitliğidir. Sosyal devlettir. Adalet ve kalkınmadır.Aklı ve bilimi rehber edinmektir.Ankara'da mukim 10 büyükelçinin,bahanesi ileyarattığı kriz, sağduyu ile yönetildi ve bir noktada bağlandı. Dışişleri Bakanlığı'na, Külliye'deki güvenlik ve dış politika ekibine, parlamenter diplomasiyi işleten isimlere topluca teşekkür ediyoruz.Maksadımız kriz aşılmışken, yeniden köpürtmek değil elbette. Ama hâlâ cevap bulmamız gereken sorular da orada öylece duruyor!Diplomatik krizin sonunda mıyız? Yoksa yeni sarsıntıların öncü sinyalini mi test etmiş olduk?İngiliz Büyükelçiliği bu topa neden girmedi veya müstakil hareket etmek için neyi bekledi?Diplomasi geleneği olan bazı ülkeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tür densizliklere nasıl tepki verebileceğini öngörebilecekken neden bir yerde durmadı?şeytan üçgenine sokulmak istenen Türkiye,ekseninde bir başka kumpasa mı düşürülmek isteniyor?Belli ki 2023'e doğru, epeyce atağa maruz kalacağız. Bu nedenle müteyakkız olmayı sürdüreceğiz!, 2010 yazında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna, ulusalcı kanadın kilit ismi'ın desteğiyle de oturdu. Sürekli seçim kaybetmesine rağmen partisini dönüştürmeyi ve ekibini değiştirmeyi bir şekilde başardı! 10 yıl öncediyen hattada hazırlatıp çark eden Kemal Bey, bugün parti içi dengelerden çekinecek konumda değil. Neden? Çünkü CHP'ninoldu da ondan. Kemal Bey'e muhalefet edecek parti içi aktör kalmadığı gibi sesi çıkanlar da ya susturuluyor ya da iktidar hayali ile bir şekilde baskılanıyor.Temmuz 2020'deki kurultaydan bu yana Kemal Bey,demeyi sürdürürken HDP ile aynı kareye girmemeye özen gösteriyordu. Peki, bu kez ne değişti de CHP, Irak-Suriye Tezkereleri'nin TBMM'deki oylamasında HDP ile aynı çizgide buluşmaktan çekinmedi? Evet, önceki günkü tezkere oylaması ve CHP sözcülerinin icat ettiği yapay gerekçeler, buzdağının suyun üstündeki kısmı. Aysbergin altında ise CHP'nindurduğu kuşkusu artık ayyuka çıkmış durumda.Cumhuriyet'in 98. yılında, Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini öğütenlerin değirmesine su taşıyor. Bu CHP, hamaset ve AK Parti karşıtlığı ile bir yere kadar gider de bu millete