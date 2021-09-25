Size, tuhaf geleceğini bildiğim bu sorununibretlik cevabı var!Kitap, yeni elime geçti. Bir döneme tanıklıkeden siyasi ve bürokratik isimlerin, devlethassasiyetlerini de gözeterek yazdıkları eserleriçok önemserim. 1994-95 yıllarında DevletMalzeme Ofisi Genel Müdürlüğü yapandaisimli kitabındatarihe not düşmüş.

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Yıl, 1995. Cihat Bey, DMO Genel Müdürü'dür. İstanbul Bölge Müdürlüğü depolarını incelemeye gider. Oldukça tozlu, gri boyalı demir bir depo kapısının üzerinde, rengi solmuş kırmızı resmi mührü görür.diye sorar ve aldığı cevap karşısında hayli etkilenir:Sonrası ilginç, ilginç olduğu kadar acıverici bir yaşam öyküsü...1990 yılında çıkarılan kanunla rahmetlive'ın itibarları iade edilir. Ama devletin özür dilediği insanın ev eşyalarını neden depolarda tuttuğu anlaşılır gibi değildir! Konu nihayet açıklığa kavuşur...Üstelik,demokrasi şehidi Polatkan adına kayıtlımallara dair tedbir, 1963'te mahkeme kararıile kaldırılmış olmasına rağmen!Cihat Çetinkaya, bu durumu tespit eder etmez inisiyatif alır. Mahkemeye başvurur, mühür açılarak eşyaların keşfi yapılır. Genel Müdür o andaki duygularını şöyle özetler:demeye kalmadan, yüksek sesle genelmüdürü azarlar:Ve telefon sertçe kapanır.Cihat bey, o anki durumu anlayışla karşılar ve dönemin TBMM Başkanı'tan randevu alır. Cindoruk hemen ailenin büyük kızı Sema hanımı telefona bağlatır. Genel müdürün gayretlerini anlatır. Sema hanım özür diler veder. Takvimler, 8 Nisan 1995'i gösterdiğinde ise 35 yıllık müsadere sona erer. Eşyalar Küçükyalı'da verilen adrese götürülür. Mutahhare Hanım yaşadığı büyük üzüntülere karşın, metanet göstererek eşyaları bizzat teslim alır.Kitabın bu can yakıcı bölümü Cihat Çetinkaya'nın, bizlerin de gönülden imzamızı atacağımız şu satırları ile ölümsüzleşir: