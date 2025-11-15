Tarih: 10 Kasım 2025. Yer:80 yıl aradan sonra ilk kezbir Suriye Devlet Başkanı WashingtonDC'de. Masada, ABD BaşkanıVe tam karşısında... SuriyeCumhurbaşkanıDışişleriBakanıBaşkan Yardımcısı, Dışişleri BakanıTrump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisive Suriye Özel Temsilcisi. Bu heyete kritik bir isim daha katıldı. SDG'nin Suriye Ordusu'na entegre edilmesinin konuşulduğu, İsrail-Suriye sınırının masaya yatırıldığı toplantıda Dışişleri Bakanı'ın da bulunması stratejik değerdeydi. O fotoğraf bölgesel denklemde Türkiye'nin ağırlığını göstermesi ve Cumhurbaşkanı'ın etkinliğini teyit etmesi bakımından da önemliydi.

***

İç içe birden fazla toplantı gerçekleştirilmesihakikaten dikkate değer.Yani Türkiye'ninmüdahil olduğu veya Türkiye ile konuşulmasıgerekli başlıklar bir hayli fazlaydı.Esasen Beyaz Saray'da, Şara yönetiminin DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılımı için bir imza töreni düzenlenecekti. Bu vesileyle Türkiye'ye davet iletilmesi de düşünülmüştü. Tam bu sırada Barrack, Bakan Fidan'a özel bir davet daha iletti:

***

Şara ve ekibi Başkan Trump ile görüşmeye başladıktan bir süre sonra Dışişleri Bakanı Fidan da Oval Ofis'teydi. O anki hassas konu,İsrail'in, Suriye politikasının ele alındığı sırada Trump, Bakan Fidan'a dönerek,diye sordu. Fidan, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünün, güvenlik ve istikrarının Türkiye için önemini çarpıcı biçimde anlattı vemesajı verdi.Suriye dosyasındade açıldı. Şara, Bakan Fidan'dan bu meseleyi ve son gelişmeleri Başkan Trump'a aktarmasını istedi. Fidan, SDG'nin, Suriye Ordusu'na entegrasyonu aşamasında,tespitini paylaştı. Bunun üzerine Trump SDG ile yeni bir tur görüşme yapması için Barrack'a talimat verdi ve CENTCOM'u da görevlendirdi.Ankara açısından bundan sonra Trump'ın sahadaki baskı limiti önemli olacak. 10 Mart Mutabakatı'na uymakta direnç gösteren SDG'nin ömrünü, Trump'ın sabır sınırı belirleyecek. SDG'nin, ABD'yi de dinlememesi durumunda gözler, askeri operasyon seçeneğini sıcak tutan Türkiye'ye çevrilecek.

***

Görüşmelerde, Hamas'ın silah bırakması da soruldu. Fidan, işgalin sürdüğünü ve İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini hatırlattı. İşgal probleminin silah bırakmayla doğrudan ilgili olduğunu belirtti. Başkan Trump da Gazze'deki ateşkes ihlallerini ve Fidan'ın vurguladığı şekliyle SDG-İsrail kaynaklı sorunlar içindedi.Bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da öven Trump,dedi ve ekledi:ifadesini kullandı. Ardından OvalOfis'teki heyete hitaben,dedi.Böylece Beyaz Saray'da bir başka toplantı daha başladı. Fidan, Witkoff, Rubio, Barrack ve Şeybani; Rubio'nun odasına geçerek haritayı açtılar. Uzun uzun Suriye-İsrail sınırını konuştular. Sonra DEAŞ ile mücadele, Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'ın nükleer müzakerelere dönmesi gerekliliği üzerinde de duruldu. Bu toplantıya bir süre Başkan Yardımcısı JD Vance de katıldı.Bu kez Bakan Fidan'ın isteği üzerine Witkoff'un çalışma odasının kapısı açıldı. Burada ayrıca Barrack'la birlikte Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'ın da katılımıyla iki ülke ilişkilerini tesir eden başlıklar ele alındı. Özellikle CAATSA yaptırımlarının esnetilmesi için Başkanlık Kararnamesi ile atılabilecek adımlara dair Ankara'nın önerileri oldu.