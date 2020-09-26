Ben, o anlamlı günlerdeki mesajları mutlaka okur, vurgulanan cümleleri hafızamın bir kenarına not ederim. Kısa örneklerle aktaracak olursam...Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren bayramlar, manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir.23 Nisan 1920'de TBMM'nin kuruluşu ile milli irademizin en güzel ifadesiolmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmesi, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin, umudun ve değerin en güzel ifadesidir.Cumhuriyet, aziz Türk milletinin, tarihte benzeri görülmemiş eşsiz bağımsızlık mücadelesinin sonucudur. Yüce milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bir devlet olarak dünyada hak ettiği en üst noktalara taşımak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anar; daha nice bayramları birlik ve beraberlik içinde geçirmeyi dilerim.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; bayrağımıza, hür irademize ve birliğimize yapılan hain saldırı sonucu 251 vatandaşımızı şehit vermenin hüznünü yaşarken aynı zamanda dünyada benzeri görülmeyen bir direnişin gururunu yaşıyoruz. ...15 Temmuz'u iyi anlamak ve gelecek nesillere kahraman milletimizin demokrasi mücadelesini eksiksiz anlatmamız, bir daha böyle elim hadiselerin ve hayasız kalkışmaların vuku bulmaması açısından önemlidir.30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki şanlı Türk ordusu, kahramanlık destanıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerini atmıştır. Zafer Bayramı, hepimizin ortak değerleri olan; tek vatan, tek millet, birlik, beraberlik ve bağımsızlık duygularımızı şahlandırmıştır.Turkuvaz Medya grubu olarak; kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı her türlü ayrımcılığa, istismara, şiddete karşı olduğumuzu ve onların hak arayışlarında, seslerinin duyurulmasında en büyük desteği vereceğimizi önemle belirtmek isterim.

***

Şimdi bu mesajların sahibi ile ilgili güncel bir noktaya değinmek istiyorum.20-21 Eylül'de NTV'de yayınlanan bir futbol programının, müdavimi tarafından ana ekseninden çıkarılarak farklı kişi ve kuruluşlara yönelik iddialara dönüştürülmesi, hafta içinde çokça konuşuldu. Programda, Turkuvaz Medya markasının ve Yönetim Kurulu Başkanvekili'ın adının, alakasız ve anlamsız bir bağlama eklenmesi çabası da dikkatlerden kaçmadı. (Bknz. Mevlüt Tezel, Levent Tüzemen yazıları)Sanırım en çok rahatsız olduğu hususlardan biri de gıyabındaki yakıştırma ve kurgulardır.İnançlıdır. Eleştiri-özeleştiri dengesi doğru kurar. Güven ilişkisi ise sınamalara tabidir. Süreçleri iyi okur. Öngörüleri isabetlidir. Hedef ve netice odaklıdır. Mazbut yaşamayı tercih eder.Cumhuriyetin kurucu gücünü, milli iradeyi, temel hak ve özgürlükleri, bilhassa aile değerlerini ön planda tutar.Fikri zeminde pek çok çevre ile karşı karşıya gelebiliriz. Bu mücadele sert de geçebilir. Ama hiçbir zaman medeni sınırları aşmaz. Tek istisnası ise devlet ve millet düşmanları ile tuzak içinde tuzak kuranlardır!