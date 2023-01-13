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NİHAT HATİPOĞLU
Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

13.01.2023, Cuma

Namazda Fatiha okunduğunda "Amin" demek zorunda mıyız?
CEVAP: Öncelikle amin kelimesinin anlamını söyleyelim:
Amin, Allah'ım bu duayı kabul et anlamına gelir. Hz. Peygamber (SAV) her duanın sonunda amin denilmesini tavsiye buyurmuşlardır. (Buhari, Müslim)
Namazdaki amin'e gelince: Hanefilere göre Fatiha'nın sonunda amin denilmesi sünnettir. Kişi tek başına namaz kılıpta Fatiha okursa da durum budur. Cemaat halinde imama uyarken de durum budur. Amin'i hafif bir sesle sessizce söylemek doğru olandır. Şafii'lere göre amin denilmesi şöyledir:
Kişi açık kıraatli namazda amini açık der.

SORU: Namazda Fatiha'dan sonra okunan surenin başında besmele çekilir mi?
CEVAP: Namaza ilk başladığımızda Subhaneke okunur. Daha sonra Besmele çekilip Fatiha okunur. Ancak Fatiha'dan sonra okunacak surenin başında Besmele çekilmez.

SORU: Umreye gittim. Namazdayken Kabe'ye bakmak saygısızlık olur mu?
CEVAP: Namazda ayakta iken kişi secde edeceği yere bakar. Ama manevi haz alacağına emin ise başını kaldırıp Kabe'ye bakabilir.

SORU: Nafile ve Sünnet namazlarının faydası nedir?
CEVAP: Kişi nafile ibadet ve sünnet işleyerek manen hem temizlenir ve hem de Yüce Allah'a yakınlaşır. Farz namaz öncesinde ve sonrasında kılınan sünnet namazlar farz namazlarda oluşan eksiklikleri giderir. Aynı zamanda sünnete devam etmek Hz. Peygamberin yolunda yürünüldüğüne de işaret eder. Kişi ahirette hesaba çekildiğinde farzlarda meydana gelmiş olan eksiklikler bu sünnet ve nafile namazlarla giderilir. Bir Hadiste Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Kişinin hesapta ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Bunları tam yerine getirmişse ne kadar iyi! Ancak farzlarda eksiklikte bulunmuşsa şöyle buyrulur: Bunun nafile namazı var mı? Varsa farzlardaki boşluğu bununla tamamlayın. Denir." (Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace)
Öyleyse mahşer gününde nafile namazların büyük faydası olacaktır. Buna gücümüz yettiğince devam edelim. Acil bir durumu olan kişi ise farz namazı kılmakla yetinebilir.

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