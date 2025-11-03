Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...

Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinde ise sağanak yağışlı geçeceğini açıkladı. Marmara ve Kıyı Ege'de sis ve pus beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki pastırma sıcaklıkları sona mı eriyor, yeni bir yağışlı hava dalgası mı başlıyor?

Giriş Tarihi: 03.11.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 07:25
MGM'ye göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu geçecek. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus görülebileceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLIKLARI YERİNİ YAĞIŞLARA BIRAKIYOR

Son günlerde etkisini sürdüren pastırma sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yerini yeni bir yağışlı hava sistemine bırakacak. Meteoroloji verilerine göre özellikle Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Haftanın ilk gününde yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçerken, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yağış alacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı bölgelerde sis ve pusun görüş mesafesini azaltabileceği uyarısı yapıldı.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ BATIDAN GELİYOR

Salı günü itibarıyla ülkenin kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Fevzi Burak Tekin, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların etkili olacağını belirtti.

Tekin, "Salı günü kuzeybatı bölgelerimizde yağışlar başlayacak, çarşamba ve perşembe günleri ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla devam edecek." dedi.

