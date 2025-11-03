Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...

MGM'ye göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu geçecek. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.