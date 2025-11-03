ALES/3 sınav yeri sorgulama | ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM takvimi...

Yılın son ALES oturumu için heyecan giderek artıyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, 2025 ALES/3 sınavı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken gözler sınav takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan bu oturum, lisansüstü eğitim planlayan adaylar için büyük önem taşıyor.
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde yapılacak sınav, sabah saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü kimlik kontrolleri ve salon düzenlemeleri nedeniyle sınavdan en az bir saat önce sınav binasında olmaları gerekiyor.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 için sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Ancak ÖSYM'nin önceki uygulamalarına bakıldığında, giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık iki hafta önce açıklanması bekleniyor. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Belgelerde sınav yeri, salon bilgisi ve oturum saati yer alacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın ardından sonuçların açıklanma tarihi de belli oldu. ÖSYM takvimine göre ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylara ayrıca herhangi bir basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.
SONUÇ BELGESİ VE DOĞRULAMA SİSTEMİ
ALES sonuç ekranında adayların her testteki doğru ve yanlış sayıları, ALES puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. ÖSYM, sonuç belgelerinde güvenliği artırmak amacıyla her belgeye özel bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" ekliyor. Bu kod sayesinde adaylar, sonuçlarının doğruluğunu Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi üzerinden teyit edebiliyor.