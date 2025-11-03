ALES/3 sınav yeri sorgulama | ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM takvimi...

Lisansüstü eğitim programlarına katılmak isteyenlerin yakından takip ettiği ALES/3 sınavı öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yılın son ALES oturumu için heyecan giderek artıyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, 2025 ALES/3 sınavı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken gözler sınav takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan bu oturum, lisansüstü eğitim planlayan adaylar için büyük önem taşıyor.

A Haber Foto Arşiv ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde yapılacak sınav, sabah saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü kimlik kontrolleri ve salon düzenlemeleri nedeniyle sınavdan en az bir saat önce sınav binasında olmaları gerekiyor.