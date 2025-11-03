Yerli savaş uçağı KAAN A Haber'de! KAAN'ın "benzersiz" özellikleri neler?

Kaan'dan bahsedelim dilerseniz. Türkiye'nin ilk 5. nesil savaş uçağı ve milli gururumuz Kaan TUSAŞ tarafından gerçekleştirildi. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. Çift motorlu tasarıma sahip Kaan radar görünürlüğü düşük, süpersonik hızda uçabilen tamamen milli teknolojilerle donatıldı. Kameraman arkadaşım Hasancan Türkeş şu anda Kaan'ı ekranlarınıza getiriyor. Şu detaydan da bahsedelim dilerseniz. Kaan envantere girdiği zaman bize kötü gözle bakacak ülkelere geri adım attırabilecek oldukça caydırıcılığı yüksek bir uçak. Aynı zamanda sadece bizim değil tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Pek çok ülkenin Kaan için sıraya girdiğini söyleyebiliriz. Şu anda Endonezya Kaan için sırada bekliyor. 48 Kaan Endonezya'ya ihraç edilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sözleşmesiydi bu. Bunun da altını çizmiş olalım. Geçtiğimiz günlerde imzası atılarak tedarik edilen Eurofighter'lar da Kaan hazır olana kadar kullanılacak.