Viral Galeri Viral Liste Yerli savaş uçağı KAAN A Haber'de! KAAN'ın "benzersiz" özellikleri neler?

Yerli savaş uçağı KAAN A Haber'de! KAAN'ın "benzersiz" özellikleri neler?

23 yıllık iktidarını geride bırakan AK Parti Savunma Sanayii'nde devrim yaptı. Savunma Sanayii'nde tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda sayısız projeye imza atıldı. Onlarca silah sistemi ve platformu Türk silahlı kuvvetleri envanterine girdi. Türkiye savunma sanayiinde dünya liderleri arasına yerleşti. 23 yıllık AK Parti iktidarında savunma yatırımlarını A Haber muhabiri Damla Kuşkapan Kaan savaş uçağının üretildiği TUSAŞ tesislerinden aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 17:57
Yerli savaş uçağı Kaan A Haber’de! Kaan’ın benzersiz özellikleri neler?

23 yıllık iktidarını geride bırakan AK Parti Savunma Sanayii'nde devrim yaptı. Savunma Sanayii'nde tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda sayısız projeye imza atıldı.

Yerli savaş uçağı Kaan A Haber’de! Kaan’ın benzersiz özellikleri neler?

KAAN 23 YILLIK SAVUNMA DEVRİMİNİN ZİRVESİ

Onlarca silah sistemi ve platformu Türk silahlı kuvvetleri envanterine girdi. Türkiye savunma sanayiinde dünya liderleri arasına yerleşti. 23 yıllık AK Parti iktidarında savunma yatırımlarını A Haber muhabiri Damla Kuşkapan Kaan savaş uçağının üretildiği TUSAŞ tesislerinden aktardı.

Yerli savaş uçağı Kaan A Haber’de! Kaan’ın benzersiz özellikleri neler?

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan'ın açıklamaları şöyle: Takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösterdiğinde Ak Parti tek başına iktidara geldi ve o günden bugüne de sessiz devrimler gerçekleştirdi ve o devrimlerin başında da savunma sanayi geliyor. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Aynı zamanda yerli ve milli gururumuz Kaan'ı ekranlarınıza getiriyoruz. Bizler de şu an en az sizin kadar heyecanlıyız bu noktada. Yerli ve milli gururumuz Kaan A Haber ekranlarında sizlerle şu anda.

Yerli savaş uçağı Kaan A Haber’de! Kaan’ın benzersiz özellikleri neler?

Kaan'dan bahsedelim dilerseniz. Türkiye'nin ilk 5. nesil savaş uçağı ve milli gururumuz Kaan TUSAŞ tarafından gerçekleştirildi. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. Çift motorlu tasarıma sahip Kaan radar görünürlüğü düşük, süpersonik hızda uçabilen tamamen milli teknolojilerle donatıldı. Kameraman arkadaşım Hasancan Türkeş şu anda Kaan'ı ekranlarınıza getiriyor. Şu detaydan da bahsedelim dilerseniz. Kaan envantere girdiği zaman bize kötü gözle bakacak ülkelere geri adım attırabilecek oldukça caydırıcılığı yüksek bir uçak. Aynı zamanda sadece bizim değil tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Pek çok ülkenin Kaan için sıraya girdiğini söyleyebiliriz. Şu anda Endonezya Kaan için sırada bekliyor. 48 Kaan Endonezya'ya ihraç edilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sözleşmesiydi bu. Bunun da altını çizmiş olalım. Geçtiğimiz günlerde imzası atılarak tedarik edilen Eurofighter'lar da Kaan hazır olana kadar kullanılacak.

Yerli savaş uçağı Kaan A Haber’de! Kaan’ın benzersiz özellikleri neler?

Ardından da gökyüzü Kaan'ın olacak. Kaan'la alakalı şunu da söyleyelim. 2026 yılında özellikle Kaan'ın çok fazla test faaliyetini bizler görmüş olacağız. Tabii altını da çizmekte fayda var. Bugün Savunma Sanayinin bu noktaya gelmesi elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan desteğiyle oldu. Ak Parti onun öncülüğünde gerçekleştirdi bu sessiz devrimi. Bir diğer konu da Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün de önemli girişimleri oldu. Özellikle ihracat anlamında önemli girişimler Görgün'ün öncülüğünde gerçekleşti. Türkiye ihracatta ciddi bir ivmelenme yaşandı yaşadı. Pek çok yerli ve milli sistemin seri imalat çalışmaları da sürüyor. Öte yandan şunu da belirtelim.

SON DAKİKA