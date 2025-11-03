Yerli savaş uçağı KAAN A Haber'de! KAAN'ın "benzersiz" özellikleri neler?
23 yıllık iktidarını geride bırakan AK Parti Savunma Sanayii'nde devrim yaptı. Savunma Sanayii'nde tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda sayısız projeye imza atıldı. Onlarca silah sistemi ve platformu Türk silahlı kuvvetleri envanterine girdi. Türkiye savunma sanayiinde dünya liderleri arasına yerleşti. 23 yıllık AK Parti iktidarında savunma yatırımlarını A Haber muhabiri Damla Kuşkapan Kaan savaş uçağının üretildiği TUSAŞ tesislerinden aktardı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 17:57