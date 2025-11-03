Acımasız motivasyon! Ukrayna savaşı "oyuna" çevirdi

Cephede rekabet, dronlarda patlama

Ukrayna'nın cephe hattında şu anda 400'den fazla drone takımı görev yapıyor.

Birçok piyade birimi, bu sisteme dahil olabilmek için kendi drone birliklerini kurmuş durumda.

Takımlar, vurdukları hedeflerin videolarını Kiev'deki merkez ofise gönderiyor. Uzmanlar, görüntüleri inceleyerek imha teyidi veriyor ve puanları buna göre tanımlıyor.