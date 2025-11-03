Viral Galeri Viral Liste Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler

Milyonlarca vatandaşı 1 Ocak 2026 itibarıyla etkileyecek olan vergi, harç ve ceza tutarlarındaki artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ etmesi beklenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), beklentilere paralel olarak %25,49 olarak hesaplandı.

03.11.2025
Bu oran, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, ehliyet, pasaport, trafik cezaları ve yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretleri gibi hayatın hemen her alanındaki ödemelerin yeni yılda ne kadar olacağını gösteriyor. Yeni yıl planlarını yaparken bütçesini düşünen vatandaşlar için 2026 zamlı fiyat listesi ortaya çıktı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR VE NASIL BELİRLENİR?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Vergi Usul Kanunu uyarınca, her yıl Ekim ayında açıklanan Yİ-ÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre otomatik olarak belirlenir. Bu oran, devletin topladığı vergi, harç ve idari para cezalarının değerini enflasyona karşı koruma mekanizmasıdır.

IMEI KAYIT ÜCRETİNDE ARTIŞ

Yurtdışından kişisel kullanım amacıyla getirilen cep telefonlarının Türkiye'de yasal olarak kaydı için ödenen IMEI kayıt ücreti, her yıl olduğu gibi YDO oranında artırılan en dikkat çekici kalemlerden biri. 2025 yılında 45.614 TL olan kayıt ücreti, %25,49 oranındaki artışla 50 bin TL sınırını aştı.

Kalem 2025 Mevcut Ücret YDO (%25,49) Sonrası Yeni Ücret (2026)
Telefon IMEI Kaydı 45.614 TL 57.241,01 TL

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI ZAMLI TARİFESİ

Yeni yılda pasaport veya ehliyet almayı ya da yenilemeyi planlayanlar için harç ücretlerindeki artışlar da kesinleşti. Özellikle uzun süreli pasaportlar için ödenecek harçlar ciddi bir yükseliş gösterdi. Pasaport harçlarına ek olarak, pasaport defter bedeli de aynı oranda zamlanmıştır.

Kalem 2025 Mevcut Ücret YDO (%25,49) Sonrası Yeni Ücret (2026)
Pasaport Defter Değeri 1.135 TL 1.424,31 TL
6 Aylık Pasaport Harcı 2.359,4 TL 2.960,81 TL
3 Yıldan Uzun Pasaport Harcı 11.274 TL 14.147,74 TL
B Sınıfı Ehliyet Harcı 5.678,6 TL 7.126,08 TL

TRAFİK CEZALARI VE MTV'YE YANSIMA

Trafik kurallarına uymayan sürücülere kesilen cezalar da %25,49 oranında zamlanacak. Özellikle kırmızı ışık ihlali ve hız limitlerini aşma cezaları, yeni yılda bütçeyi sarsacak seviyelere ulaştı. Ayrıca araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de bu oranda artacaktır.

Kalem 2025 Mevcut Ceza YDO (%25,49) Sonrası Yeni Ceza (2026)
Kırmızı Işık İhlali Cezası 2.167 TL 2.719,37 TL
Muayenesiz Araç Kullanma 2.168 TL 2.720,62 TL
Hız Limiti %50'den Fazla Aşma 9.268 TL 11.630,41 TL
Yurtdışı Çıkış Harcı 1.000 TL 1.254,90 TL

