Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler
Milyonlarca vatandaşı 1 Ocak 2026 itibarıyla etkileyecek olan vergi, harç ve ceza tutarlarındaki artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ etmesi beklenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), beklentilere paralel olarak %25,49 olarak hesaplandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 10:21