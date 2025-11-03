Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler

Bu oran, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, ehliyet, pasaport, trafik cezaları ve yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretleri gibi hayatın hemen her alanındaki ödemelerin yeni yılda ne kadar olacağını gösteriyor. Yeni yıl planlarını yaparken bütçesini düşünen vatandaşlar için 2026 zamlı fiyat listesi ortaya çıktı.