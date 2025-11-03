Viral Galeri Viral Liste AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...

AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde bin 250 sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alımı gerçekleştirecek. Kurumun yayımladığı ilana göre başvurular, 5–11 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 13:13
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edecek. Söz konusu alımlar, 6 Haziran 1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında gerçekleştirilecek.

Kurumun yayımladığı tabloda, her ilin alım kontenjanı detaylı şekilde açıklandı. Buna göre en fazla personel alınacak iller arasında İstanbul (302 kişi), Ankara (154 kişi), İzmir (150 kişi), Hatay (202 kişi) ve Diyarbakır (25 kişi) bulunuyor.

🧭 ARAMA VE KURTARMA TEKNİKERİ DAĞILIMI

Sıra İl Tekniker Sayısı
1 Aydın 1
2 Batman 1
3 Bursa 3
4 Çanakkale 1
5 Diyarbakır 5
6 Edirne 1
7 İstanbul 44
8 İzmir 15
9 Ordu 2
10 Şırnak 2
11 Tunceli 6
12 Zonguldak 2
Toplam 77
⚙️ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ DAĞILIMI

Sıra İl Teknisyen Sayısı
1 Adana 13
2 Adıyaman 7
3 Afyonkarahisar 22
4 Ağrı 4
5 Aksaray 3
6 Amasya 3
7 Ankara 154
8 Antalya 9
9 Ardahan 1
10 Artvin 3
11 Aydın 2
12 Balıkesir 8
13 Bartın 8
14 Batman 1
15 Bayburt 3
16 Bilecik 3
17 Bingöl 8
18 Bitlis 3
19 Bolu 10
20 Burdur 1
21 Bursa 29
22 Çanakkale 7
23 Çankırı 2
24 Çorum 1
25 Denizli 10
26 Diyarbakır 20
27 Düzce 7
28 Edirne 4
29 Erzincan 6
30 Erzurum 37
31 Eskişehir 4
32 Gaziantep 32
33 Giresun 8
34 Gümüşhane 2
35 Hakkari 5
36 Hatay 20
37 Iğdır 2
38 Isparta 1
39 İstanbul 258
40 İzmir 135
41 Karabük 7
42 Kars 2
43 Kastamonu 12
44 Kayseri 27
45 Kırklareli 2
46 Kırşehir 1
47 Kilis 10
48 Kocaeli 16
49 Konya 28
50 Malatya 9
51 Manisa 10
52 Mardin 10
53 Mersin 4
54 Muğla 12
55 Nevşehir 1
56 Ordu 9
57 Rize 6
58 Sakarya 15
59 Samsun 9
60 Siirt 2
61 Sinop 6
62 Şanlıurfa 15
63 Şırnak 2
64 Tekirdağ 33
65 Tokat 5
66 Trabzon 14
67 Tunceli 6
68 Uşak 2
69 Van 33
70 Yozgat 1
71 Zonguldak 8
Toplam 1173
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

AFAD personel alımı başvuruları yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformu üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini tamamlayacak. Başvurusunu sistem üzerinden yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

Adayların başvuru sürecinde tüm bilgileri eksiksiz doldurmaları ve ilanda belirtilen koşullara uygun şekilde işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sürecinde yapılan hatalardan veya eksik belgelerden adayın kendisi sorumlu olacak.

