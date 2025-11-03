AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...

🧭 ARAMA VE KURTARMA TEKNİKERİ DAĞILIMI
|Sıra
|İl
|Tekniker Sayısı
|1
|Aydın
|1
|2
|Batman
|1
|3
|Bursa
|3
|4
|Çanakkale
|1
|5
|Diyarbakır
|5
|6
|Edirne
|1
|7
|İstanbul
|44
|8
|İzmir
|15
|9
|Ordu
|2
|10
|Şırnak
|2
|11
|Tunceli
|6
|12
|Zonguldak
|2
|Toplam
|77
⚙️ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ DAĞILIMI
|Sıra
|İl
|Teknisyen Sayısı
|1
|Adana
|13
|2
|Adıyaman
|7
|3
|Afyonkarahisar
|22
|4
|Ağrı
|4
|5
|Aksaray
|3
|6
|Amasya
|3
|7
|Ankara
|154
|8
|Antalya
|9
|9
|Ardahan
|1
|10
|Artvin
|3
|11
|Aydın
|2
|12
|Balıkesir
|8
|13
|Bartın
|8
|14
|Batman
|1
|15
|Bayburt
|3
|16
|Bilecik
|3
|17
|Bingöl
|8
|18
|Bitlis
|3
|19
|Bolu
|10
|20
|Burdur
|1
|21
|Bursa
|29
|22
|Çanakkale
|7
|23
|Çankırı
|2
|24
|Çorum
|1
|25
|Denizli
|10
|26
|Diyarbakır
|20
|27
|Düzce
|7
|28
|Edirne
|4
|29
|Erzincan
|6
|30
|Erzurum
|37
|31
|Eskişehir
|4
|32
|Gaziantep
|32
|33
|Giresun
|8
|34
|Gümüşhane
|2
|35
|Hakkari
|5
|36
|Hatay
|20
|37
|Iğdır
|2
|38
|Isparta
|1
|39
|İstanbul
|258
|40
|İzmir
|135
|41
|Karabük
|7
|42
|Kars
|2
|43
|Kastamonu
|12
|44
|Kayseri
|27
|45
|Kırklareli
|2
|46
|Kırşehir
|1
|47
|Kilis
|10
|48
|Kocaeli
|16
|49
|Konya
|28
|50
|Malatya
|9
|51
|Manisa
|10
|52
|Mardin
|10
|53
|Mersin
|4
|54
|Muğla
|12
|55
|Nevşehir
|1
|56
|Ordu
|9
|57
|Rize
|6
|58
|Sakarya
|15
|59
|Samsun
|9
|60
|Siirt
|2
|61
|Sinop
|6
|62
|Şanlıurfa
|15
|63
|Şırnak
|2
|64
|Tekirdağ
|33
|65
|Tokat
|5
|66
|Trabzon
|14
|67
|Tunceli
|6
|68
|Uşak
|2
|69
|Van
|33
|70
|Yozgat
|1
|71
|Zonguldak
|8
|Toplam
|1173