AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edecek. Söz konusu alımlar, 6 Haziran 1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında gerçekleştirilecek.