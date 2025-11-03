KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmiyet kazanmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında sonuçların genellikle kasım ayı içinde duyurulduğu görülüyor. Bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi bekleniyor.

Başvurular, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve akademik durumları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Formda beyan edilen bilgiler, farklı kamu kurumları aracılığıyla doğrulanıyor. Uygun bulunan adaylara burs ya da öğrenim kredisi desteği sağlanıyor.