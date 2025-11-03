Viral Galeri Viral Liste KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama

KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama

Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs sonuçlarında. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan burs ve kredi başvuruları Ekim ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise binlerce öğrenci, başvuruların değerlendirme sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 05:54
KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayan öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ekim ayında elektronik ortamda gerçekleşen başvuruların ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değerlendirme süreci sürüyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak?

KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek.

Bu yıl yapılan bir yenilikle birlikte, taahhütname onayı artık e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Yani öğrenciler hem bilgisayardan hem de cep telefonlarından işlemlerini tamamlayabiliyor.

KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmiyet kazanmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında sonuçların genellikle kasım ayı içinde duyurulduğu görülüyor. Bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi bekleniyor.

Başvurular, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve akademik durumları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Formda beyan edilen bilgiler, farklı kamu kurumları aracılığıyla doğrulanıyor. Uygun bulunan adaylara burs ya da öğrenim kredisi desteği sağlanıyor.

KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama

KYK BURSU NE KADAR?

2024-2025 döneminde uygulanan burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:

Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Yeni dönem için güncel tutarlar henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önümüzdeki haftalarda yeni ücretleri duyurması bekleniyor.

KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay" ekranından işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu onay, bursun ya da kredinin aktif hale gelmesi için zorunlu bir adım.

Kayıt veya onay sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB 444 0 472 hattından destek alabiliyor.

SON DAKİKA