KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama
Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs sonuçlarında. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan burs ve kredi başvuruları Ekim ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise binlerce öğrenci, başvuruların değerlendirme sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 05:54