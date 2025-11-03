Memura ve 4C'liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...
Memur ve emekliler, Ekim 2025 enflasyon verileri açıklanmadan önce gözlerini 4 aylık enflasyon farkına çevirdi. 2026 yılına adım adım yaklaşılırken, temmuzdan bu yana biriken enflasyon oranı yeni yıl zamlarının şekillenmesinde kritik rol oynayacak. Peki memur ve emeklisi 2026'da ne kadar alacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 08:22