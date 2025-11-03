Viral Galeri Viral Liste Memura ve 4C'liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...

Memura ve 4C'liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...

Memur ve emekliler, Ekim 2025 enflasyon verileri açıklanmadan önce gözlerini 4 aylık enflasyon farkına çevirdi. 2026 yılına adım adım yaklaşılırken, temmuzdan bu yana biriken enflasyon oranı yeni yıl zamlarının şekillenmesinde kritik rol oynayacak. Peki memur ve emeklisi 2026'da ne kadar alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 08:19 Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 08:22
Memura ve 4C’liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...

2026 yılına yaklaşılırken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranları, memurlara yapılacak artış oranını da gündeme taşıdı. Eylül ayında enflasyon yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Buna göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 7,5'e ulaştı.

Memura ve 4C’liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...

EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in açıklayacağı Ekim 2025 enflasyon verilerine çevrildi. Kurum, her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon rakamlarını 3 Kasım Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriyle birlikte, temmuzdan bu yana oluşan dört aylık enflasyon farkı da netleşecek.

Memura ve 4C’liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI BİRLEŞİYOR

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme kararını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Buna göre, memur maaşlarına 2026 yılı için iki aşamalı artış yapılacak. Ocak ayında yüzde 11, temmuz ayında ise yüzde 7 oranında zam uygulanacak. Ancak bu oranlara enflasyon farkı da eklenecek.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar artıştan faydalanıyor. Bu farkın yüksek çıkması, kamu çalışanlarının maaşlarında önemli bir artış anlamına geliyor.

Memura ve 4C’liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...

EKONOMİSTLERDEN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans'ın 28 ekonomistin katılımıyla düzenlediği Ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi, memur zammı için önemli bir ipucu sundu. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31,93 olarak belirlendi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 13,08'e ulaşacak. Böylece memurların enflasyon farkı yüzde 7,7 olacak ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 19,54'e yükselecek.

Memura ve 4C’liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...

EN DÜŞÜK MAAŞ 61 BİN TL'Yİ AŞACAK

Yüzde 19,54'lük zam oranı dikkate alındığında, en düşük memur maaşının 2026 Ocak itibarıyla 50 bin 503 liradan 61 bin 371 liraya yükselmesi bekleniyor.

SON DAKİKA