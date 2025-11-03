Memura ve 4C’liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI BİRLEŞİYOR

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme kararını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Buna göre, memur maaşlarına 2026 yılı için iki aşamalı artış yapılacak. Ocak ayında yüzde 11, temmuz ayında ise yüzde 7 oranında zam uygulanacak. Ancak bu oranlara enflasyon farkı da eklenecek.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar artıştan faydalanıyor. Bu farkın yüksek çıkması, kamu çalışanlarının maaşlarında önemli bir artış anlamına geliyor.