Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek altı aylık enflasyon verilerinin dördüncüsü yarın açıklanacak. Gözler kritik veriye çevrilmişken, anket sonuçları yıl sonu TÜFE artışının yüzde 12,94 ile yüzde 13,13 arasında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu oranlar emeklilerin yeni yıldaki maaş artışının ipuçlarını da veriyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 06:32