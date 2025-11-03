Viral Galeri Viral Liste Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek altı aylık enflasyon verilerinin dördüncüsü yarın açıklanacak. Gözler kritik veriye çevrilmişken, anket sonuçları yıl sonu TÜFE artışının yüzde 12,94 ile yüzde 13,13 arasında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu oranlar emeklilerin yeni yıldaki maaş artışının ipuçlarını da veriyor.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 06:32
Emeklilerin uzun süredir beklediği Ocak zammı adım adım netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına, 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılacak. Bu zam oranı, halen 16 bin 881 lira seviyesinde bulunan taban aylıklara da yansıtılacak.

ZAM ORANINDA DÖRDÜNCÜ ADIM BUGÜN BELLİ OLACAK

Altı aylık enflasyon verilerinin dördüncüsü olan ekim ayı TÜFE rakamı bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Açıklanacak veri, emeklilerin zam oranını neredeyse kesinleştirecek. Şu ana kadar açıklanan üç aylık enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,5'lik artış oranı oluşmuş durumda. Ekim enflasyonu bu oranın üzerine eklendiğinde, yeni yılda maaşlarda uygulanacak artış oranı büyük ölçüde ortaya çıkacak.

Üç Farklı Ankette Üç Ayrı Tahmin

Zam beklentileriyle ilgili yapılan üç ayrı ankette farklı oranlar öne çıkıyor.

🔴Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,34 olarak kaydedildi. Bu senaryoya göre 2025'in ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 12,94 olacak. Bu oranın taban aylıklara yansıtılması durumunda, en düşük emekli maaşı 19 bin 65 liraya yükselecek.

🔴AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ise biraz daha yüksek bir tablo çiziyor. 28 ekonomistin katıldığı ankette Ekim enflasyonu beklentisi yüzde 2,69 olurken, yıl sonu enflasyonu yüzde 31,93 olarak öngörüldü. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %13,08 seviyesinde gerçekleşebilir. Buna göre en düşük emekli aylığı 19 bin 89 liraya çıkacak.

🔴Finansal Kurumlar Birliği (FKB)'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi ise enflasyon tahminini yüzde 2,5 olarak belirledi. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,99 olarak hesaplandı. Bu senaryoya göre ikinci yarı enflasyonu %13,13, en düşük emekli maaşı ise 19 bin 97 lira olacak.

