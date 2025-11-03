Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...

🔴AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ise biraz daha yüksek bir tablo çiziyor. 28 ekonomistin katıldığı ankette Ekim enflasyonu beklentisi yüzde 2,69 olurken, yıl sonu enflasyonu yüzde 31,93 olarak öngörüldü. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %13,08 seviyesinde gerçekleşebilir. Buna göre en düşük emekli aylığı 19 bin 89 liraya çıkacak.