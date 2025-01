Seçim kampanyasında müstakbel ABD başkanını kulağından vurduranlar yine gözlerini kararttılar.

Suriye'den çekilme konusunda ciddi sinyaller veren, açıkça "Obama kurdu" diyerek DEAŞ bahanesine prim vermeyen Trump'ı köşeye sıkıştırmak için yeni yılın ilk saatlerinde ABD'yi kana buladılar.

Önce New Orleans'ta kutlama yapan insanların arasına bir "çember sakallıyı" katliam yapması için gönderdiler.

Yerseniz, Louisiana eyaletinden 10 bin kilometre uzaktaki Suriye'de DEAŞ'la ilgili bölge ülkelerine istihbarat sağlayan CIA-FBI-Pentagon vs. o sıralarda "uyumuş". ABD'nin göbeğinde kamyonetine dev bir DEAŞ bayrağı asarak saatlerce yol alan saldırganın eyleminin örgütlü olduğundan eminlermiş ama duyum bile almamışlar.

Peki ya birkaç saat sonra, daha önce suikasta uğramış ABD Başkanı'nın otelinin önünde, 18 gün sonra Verimlilik Bakanı olacak Elon Musk'ın sembolü Tesla kamyonetinin patlatılması?

Havai fişeklerin ateşlendiği, "V for Vendetta" filmine eklesiniz sırıtmayacak bu sahneden daha sembolik bir tehdit gördünüz mü?

Maaşa bağladıkları Hollywood'un senaristlerinden mi akıl aldılar yoksa hedefleri Gazze'de olduğu gibi yapay zekâya mı sordular bilinmez ama DEAŞ'ın kurmay aklından daha fazlasıyla karşı karşıya olduğumuz kesin.

Trump seçildiği günden beri, başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak'a kadar "Pamuklara sarılıp korunmalı" diyorum. Ancak şahit olduklarımdan sonra el artırıyorum: Yetmez, çelik kasaya konsun!

Zira dünyayı esir alan ABD'deki soygun düzeninin, halk istediği ve Trump da kararlı diye sonlanmasına her yolu denemeden razı olmayacaklarını biliyorum.

Trump'ın başına bir şey gelirse ya da bu yoldan dönerse ABD'nin de dünyanın da değişim umudu biter. Dünyaya bugünleri aratacak bir kaos hâkim olur.

***





ABD NEDEN DEAŞ'I BIRAKMIYOR?

Kuru gürültünün arasında gözden kaçsa da ABD ekonomisi borç limiti krizinde.

2025'e kadar askıya alınan borç limiti Trump'ın koltuğa oturmasıyla yeniden yürürlüğe girecek.

Ve federal hükümetin borçlanabileceği maksimum tutarı belirleyen borç limiti konusunda Kongre'de bir anlaşmaya varılamazsa ABD'nin temerrüde düşme riski bulunuyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, toplam küresel borcun % 34.6'sını oluşturuyor. 36.1 trilyon dolarlık kamu borcuyla dünyada birinci. ABD'nin kamu borcu, ülkenin GSYİH'sinin % 121'ine eşit.

Bu çark ancak savaşla döner.

***





TÜRK MEDYASININ KIBLESİ FAKE NEWS

Yılbaşında ABD'nin Suriye'deki dış politikasını değiştirmemesi için terörle tehdit edilen Trump, saldırılar karşısında soğukkanlılığını koruyor. Mevzuyu asayiş problemine bağlayıp kendine yontuyor, Meksika'dan gelen yasadışı göçmenlerden bahsediyor. "Siz misiniz beni köşeye sıkıştırmaya çalışan" diyor.

Yerel polisin açıklamasını paylaşan Elon Musk da "Kötü ahmaklar yanlış aracı seçtiler. Cybertruck aslında patlamayı kontrol altına aldı ve patlamayı yukarıya doğru yönlendirdi. Lobideki cam kapılar bile kırılmamıştı" diyerek mizansenle kafa buluyor.

Bizim basın ise ABD müesses nizamının sevk ve idare ettiği "fake news" medyasından daha kararlı şekilde "Fail DEAŞ" mesajını işliyor.

Yalnızca fondaşlardan, PKK muhiplerinden, huysuzluğun ideolojisini yapan solcu-liberal ihtiyarlardan ya da Erdoğan'ın lehine olur diye Trump'ın gelişine ağıt yakan "ılımlı" muhafazakârlardan bahsetmiyorum.

Küçük bir azınlık dışında, Trump'a ABD'deki woke'çu tayfanın argümanlarıyla saldırmayı külyutmazlık sanan "yandaş" medyamız da aynı havada.

ABD derin devletinin gözümüze sokarcasına savaş açtığı Trump'a yüklenerek fiilen kimin safına düştüklerini göremiyorlar.

***





SURİYE'DE PKK SIKIŞIRKEN TÜRKİYE'DE DEM KENDİNE GELİYOR

Çözüm sürecinde Öcalan'ın örgüte yaptığı "silah bırak" çağrısını tasfiye olma kaygısıyla sümen altı eden DEM tayfası, Bahçeli 22 Ekim'de "Öcalan çıksın, PKK'yı bitirdiğini ilan etsin, umut hakkından yararlansın" dediğinde de kulaklarının üzerine yatmıştı

Aradan geçen sürede kendilerine gelmiş olmalılar ki dün DEM heyeti Meclis'te Bahçeli'yi ziyaret etti.

Trump'ın gelişiyle enerji bulan 7 Aralık'taki Suriye Devrimi'nin meyveleri bunlar.