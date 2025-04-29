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2025 Kentsel Dönüşüm fırsatı: Tam 700 bin TL destek! Yarısı Bizden kampanya şartları ve başvuru detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla büyük bir dönüşüm başlatıyor. TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile yürütülen projede, ev ve iş yeri sahiplerine hibe ve kredi desteği sağlanıyor. Peki başvurular nereden yapılıyor, ödemeler nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:47
2025 Kentsel Dönüşüm fırsatı: Tam 700 bin TL destek! Yarısı Bizden kampanya şartları ve başvuru detayları

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentsel dönüşüm bir kez daha vatandaşların gündemin yer aldı. Riskli yapılarda oturanlar, Yarısı Bizden Kampanya detaylarını araştırıyor. Ev sahiplerine 700 bin TL'ye kadar hibe ve kredi desteği sağlanırken, kiracılara ya da ev sahiplerine tek seferlik 100 bin TL taşınma yardımı sunuluyor. İşte Yarısı Bizden Kampanyası 2025 başvuru süreci, destek miktarları ve katılım şartlarına dair merak edilenler…

2025 Kentsel Dönüşüm fırsatı: Tam 700 bin TL destek! Yarısı Bizden kampanya şartları ve başvuru detayları

Az Hasar Almış Binalar da Kampanyaya Dahil Edilecek

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğiz" dedi.

DHA'ya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir TV programında, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depreme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurum, açıklamasında, "6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101'i az hasarlı olarak tespit edildi. En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu. 6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

2025 Kentsel Dönüşüm fırsatı: Tam 700 bin TL destek! Yarısı Bizden kampanya şartları ve başvuru detayları

Hibe ve Kredi Tutarları Ne Kadar?

İstanbul'da riskli yapıların dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında, ev sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Her ek konut için 1 milyon 400 bin TL kredi imkanı tanınıyor. İş yeri / dükkan için de 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği sunuluyor. Her ek iş yeri / dükkan için 700 bin TL kredi sağlanıyor. Kiracılar ya da ev sahipleri bir defaya mahsus 100 bin TL taşınma yardımı alabiliyor.

2025 Kentsel Dönüşüm fırsatı: Tam 700 bin TL destek! Yarısı Bizden kampanya şartları ve başvuru detayları

Son Başvuru Tarih Ne Zaman? Katılım Şartları Neler?

Kampanyaya katılmak isteyenler için herhangi bir başvuru süresi kısıtlaması bulunmuyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da Bakanlıkça belirlenen randevu gününde belediyeden alınıyor. İnşaatların yapımını TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Yarısı Bizden kampanyasına katılabilmek için sağlanması gereken temel şartlar ise şu şekilde belirtiliyor:

📍 Yapının İstanbul'da yer alması

📍 Resmi olarak riskli yapı statüsünde olması

📍 Yeni yapılacak yapının, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü aşmaması

📍 1 Nisan 2023 sonrasında alınmış yapı ruhsatına sahip olunması durumunda da kampanyadan yararlanılabiliyor.

Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru İçin Tıklayınız.

2025 Kentsel Dönüşüm fırsatı: Tam 700 bin TL destek! Yarısı Bizden kampanya şartları ve başvuru detayları

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Hibe ödemeleri, hak sahipleri adına yükleniciye yapılıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. Kredi ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor.

Hak sahiplerine yapılan ödeme süreci, projenin ilerleyişine göre belirleniyor. Proje başlangıcında toplam bedelin yüzde 30'u, taşıyıcı sistem tamamlandığında yüzde 30'u, yapının sıva aşamasına gelindiğinde yüzde 30'u, yapı kullanım izin belgesi alındığında ise kalan yüzde 10'luk kısmı ödeniyor.

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