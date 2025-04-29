2025 Kentsel Dönüşüm fırsatı: Tam 700 bin TL destek! Yarısı Bizden kampanya şartları ve başvuru detayları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla büyük bir dönüşüm başlatıyor. TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile yürütülen projede, ev ve iş yeri sahiplerine hibe ve kredi desteği sağlanıyor. Peki başvurular nereden yapılıyor, ödemeler nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları ve detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:47