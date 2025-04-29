2025 Kentsel Dönüşüm fırsatı: Tam 700 bin TL destek! Yarısı Bizden kampanya şartları ve başvuru detayları

Hibe ve Kredi Tutarları Ne Kadar?

İstanbul'da riskli yapıların dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında, ev sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Her ek konut için 1 milyon 400 bin TL kredi imkanı tanınıyor. İş yeri / dükkan için de 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği sunuluyor. Her ek iş yeri / dükkan için 700 bin TL kredi sağlanıyor. Kiracılar ya da ev sahipleri bir defaya mahsus 100 bin TL taşınma yardımı alabiliyor.