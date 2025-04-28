Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv’de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Tarihi Anlar ve Milyonluk Sorular

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 19 yaşındaki Ramazan Çulha, 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı, izleyenlerin büyük merakla beklediği 1 milyonluk soruyu yanıtlamak için kürsüye çıkarken, soruya verdiği cevapla dikkat çekti.

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A: HZ. HAVVA

B: HZ MİKAİL

C: HABİL

D: KABİL

Cevap: HZ. MİKAİL

Bakara Suresi - 97-98 . Ayet Tefsiri

﴾97﴿ Söyle (yahudilere): Cebrâil'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur.

﴾98﴿ Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.

1 milyonluk soru hakkında emin olmasa da cevap vermeye karar veren Ramazan Çulha, A şıkkı "Hz. Havva" cevabını verdi. Soruya yanlış yanıt veren Çulha 1 milyon TL'yi kazanamadı.