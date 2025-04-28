Viral Galeri Viral Tıkla Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv'de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv'de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!

Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlk günden bu yana atv ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen bu dev yarışma izleyicisine her bölümüyle heyecan dolu anlar yaşatmaya deva edecek. İşte dev yarışmanın yeni bölüm tarihi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:39
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv’de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelmeye devam eden Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri bilgi dolu bir mücadelenin içine çekmeye hazırlanıyor. 5 milyon TL'lik büyük ödül için nefes kesen anların yaşanacağı yarışma, yeni bölümüyle 4 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm öncesinde dev yarışmanın kazandıran milyonluk sorularını ve unutulmaz yarışmacılarını sizler için haberimizde derledik...

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv’de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Tarihi Anlar ve Milyonluk Sorular

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 19 yaşındaki Ramazan Çulha, 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı, izleyenlerin büyük merakla beklediği 1 milyonluk soruyu yanıtlamak için kürsüye çıkarken, soruya verdiği cevapla dikkat çekti.

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A: HZ. HAVVA
B: HZ MİKAİL
C: HABİL
D: KABİL

Cevap: HZ. MİKAİL

Bakara Suresi - 97-98 . Ayet Tefsiri

﴾97﴿ Söyle (yahudilere): Cebrâil'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur.

﴾98﴿ Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.

1 milyonluk soru hakkında emin olmasa da cevap vermeye karar veren Ramazan Çulha, A şıkkı "Hz. Havva" cevabını verdi. Soruya yanlış yanıt veren Çulha 1 milyon TL'yi kazanamadı.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv’de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!

Şeyma Özin'in karşısına çıkan ilk 1 milyon TL'lik soru, ünlü tarihçi Heredot'tan geliyordu. Sorunun içeriği, antik çağın en ilginç deneylerinden birine dayanıyordu:

"Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?"

Seçenekler:

A: Ver
B: Anne
C: Ekmek
D: Su

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv’de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!

Doğru Cevap: C: Ekmek

1 milyonluk soru hakkında fikri olmayan ama cevap vermeye karar veren Şeyma Özin, A şıkkı "Ver" cevabını verdi. Soruya yanlış yanıt veren Özin, 15 bin TL kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv’de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!

Çağdaş İrfan Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi bir başarıya imza atarak 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan ikinci yarışmacı oldu. 19 yaşındaki Galatasaray Lisesi öğrencisi, bilgi ve yeteneğiyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Çağdaş'ın karşılaştığı 1 milyonluk soru, Kur'an-ı Kerim'de yer alan yeminlerle ilgiliydi. Sorunun içeriği şöyleydi:

"Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?"

Seçenekler:

A: Deniz
B: Güneş
C: Arı
D: Kalem

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