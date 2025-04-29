Viral Galeri Viral Liste Memura görevde yükselme sınav başvuru tarihleri 2025 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

Memura görevde yükselme sınav başvuru tarihleri 2025 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev yapan memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı düzenleyeceğini duyurdu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:41
Memura görevde yükselme sınav başvuru tarihleri 2025 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

Başvurular Ne Zaman, Nereden Yapılacak?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 30 Nisan - 21 Mayıs 2025 tarihleri arasında sadece çevrim içi olarak merkez.aile.gov.tr adresinden yapabilecek. Belirtilen tarihler dışında başvuru alınmayacak ve fiziki başvuru kabul edilmeyecek.

Memura görevde yükselme sınav başvuru tarihleri 2025 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

Yazılı Sınav Tarihi Belli Oldu

Sınav, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Üniversitesi yerleşkelerinde tek oturum olarak yapılacak olan yazılı sınav, Türkiye genelindeki bakanlık personelini kapsayacak.

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Memura görevde yükselme sınav başvuru tarihleri 2025 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

Duyurular Tebligat Niteliği Taşıyacak

Bakanlık, sınav takvimi ve sürece dair tüm güncel bilgilerin yalnızca resmi internet siteleri olan www.aile.gov.tr/pgm ve www.aile.gov.tr adresleri üzerinden yayımlanacağını bildirdi. Yapılacak duyurular tebligat niteliğinde olacak, ayrıca bireysel bildirim yapılmayacak.

Memura görevde yükselme sınav başvuru tarihleri 2025 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

1. Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalar

S.No Grup Adı Sınıfı Unvan Derece Aralığı Merkez Taşra Toplam
1 Müdür GİH Şube Müdürü 1 10 50 60
2 Müdür GİH Kuruluş Müdürü 1-3 50 50
3 Müdür Yardımcısı GİH Kuruluş Müdür Yardımcısı 1-3 200 200
4 Şef GİH Şef 3-7 10 50 60
Toplam 20 350 370
Memura görevde yükselme sınav başvuru tarihleri 2025 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

2. İdari Hizmetler Grubu

S.No Grup Adı Sınıfı Unvan Derece Aralığı Merkez Taşra Toplam
5 Yurt Yönetim Memuru GİH Yurt Yönetim Memuru 4-10 60 60
6 İdari Hizmetler 1.Grup GİH Bilgisayar İşletmeni 3-9 20 50 70
7 GİH V.H.K.İ. 3-10 25 75 100
8 İdari Hizmetler 2.Grup GİH Memur 5-10 25 75 100
9 GİH Şoför 5-13 10 50 60
Toplam 80 310 390
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