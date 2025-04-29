Memura görevde yükselme sınav başvuru tarihleri 2025 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev yapan memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı düzenleyeceğini duyurdu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünvan değişikliği sınav ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi