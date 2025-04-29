Viral Galeri Viral Liste 1 Mayıs'ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs'ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

1 Mayıs'ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs'ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, İstanbul'da İETT toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Resmi tatillerde genellikle okullar ve kamu kurumları kapalı olurken, toplu taşıma araçlarına olan talep artıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki raylı sistemlerde yapılacak düzenlemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 1 Mayıs'ta İETT otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları bedava mı olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:36
1 Mayıs’ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle geçecek bu özel günde, İETT otobüsleri, metro, Marmaray ve diğer ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanıp yararlanamayacakları ise merak ediliyor.

1 Mayıs’ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

Resmi Gazete'deki Yeni Düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs'ta ve 19 Mayıs'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemeye göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda seyahat edenler 4736 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacak.

1 Mayıs’ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

İETT Araçları Ücretsiz mi?

İstanbul'daki İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay ve metro gibi diğer toplu taşıma araçları içinse şimdilik herhangi bir ücret muafiyeti açıklaması yapılmadı. Geçmiş yıllarda 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olmuştu. Ancak 2025 yılı için İETT ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek resmi duyurular bekleniyor.

1 Mayıs’ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

19 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. İETT araçları ve diğer ulaşım hatlarıyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

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