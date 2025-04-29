1 Mayıs’ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

İETT Araçları Ücretsiz mi?

İstanbul'daki İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay ve metro gibi diğer toplu taşıma araçları içinse şimdilik herhangi bir ücret muafiyeti açıklaması yapılmadı. Geçmiş yıllarda 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olmuştu. Ancak 2025 yılı için İETT ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek resmi duyurular bekleniyor.