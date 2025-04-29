1 Mayıs'ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs'ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, İstanbul'da İETT toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Resmi tatillerde genellikle okullar ve kamu kurumları kapalı olurken, toplu taşıma araçlarına olan talep artıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki raylı sistemlerde yapılacak düzenlemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 1 Mayıs'ta İETT otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları bedava mı olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:36