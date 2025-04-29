29 Nisan 2025, Salı
İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?
İngiliz gazetesi Financial Times, Washington kulislerine dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinden çekilme hazırlığında olduğunu öne sürdü. Avrupalı ve Ukraynalı yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın "küçük bir ilerlemeyi" yeterli gösterip "görev tamamlandı" diyerek süreci sonlandırabileceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:06