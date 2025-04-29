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İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

İngiliz gazetesi Financial Times, Washington kulislerine dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinden çekilme hazırlığında olduğunu öne sürdü. Avrupalı ve Ukraynalı yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın "küçük bir ilerlemeyi" yeterli gösterip "görev tamamlandı" diyerek süreci sonlandırabileceği iddia edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:06
İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Financial Times'ın çok sayıda Avrupalı ve Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev-Moskova arasında yürütülen barış görüşmelerinden çekilmeye hazırlandığı öne sürüldü. Haberde, Trump'ın 100 günlük görev süresine bir "diplomatik başarı" kazandırmak için en küçük ilerlemeyi bile "başarı" olarak gösterip süreci sonlandırmaya yönelebileceği belirtiliyor.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

24 saat vaadi gerçek mi oluyor?

Göreve başlarken Ukrayna-Rusya savaşını "24 saatte bitirme" sözü veren Trump, şimdiye dek bu hedefine yaklaşamadı. İlk olarak 30 günlük bir ateşkes öneren ABD Başkanı, hem Ukrayna'dan hem de Rusya'dan destek bulmakta zorlandı.

Özellikle Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın savaş sonrası ordu kurmasına sıcak bakmaması ve "ilhak edilen" bölgelerin statüsü gibi temel konularda geri adım atmaması, süreci kilitlemiş durumda.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Avrupa alarmda: "Trump kendine çıkış yolu hazırlıyor"

Financial Times'a konuşan Avrupalı bir yetkili, Trump'ın barış sürecinden sıyrılmak için zemin hazırladığını öne sürdü:

"Kendine bir bahane oluşturuyor. Ufak bir ilerlemeyi yeterli gösterip işi Ukrayna'ya ve bize yıkabilir."

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Habere göre Trump, başkanlığının ilk 100 gününü "bir başarıyla taçlandırmak" istiyor. Bu nedenle barış görüşmelerinden çıkarken kamuoyuna "başardım" imajı vermeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Rubio'dan sinyal: "Bu hafta kritik"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu haftanın görüşmeler açısından "kritik" olduğunu vurgulayarak, ABD'nin uzun sürecek bir diplomasi sürecine sıcak bakmadığını açıkça dile getirdi.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

"Bu hafta, bu sürecin içinde kalıp kalmayacağımıza karar vereceğimiz hafta olabilir," diyen Rubio, yeni yaptırımların da gündemde olmadığını ifade etti. Bu açıklama, Trump'ın görüşmelerden vazgeçme eğilimine açık bir işaret olarak yorumlandı.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Zelenski ile görüşme umut verse de...

Trump, hafta sonu Vatikan'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Papa Francis'in cenazesinde bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Rusya'yı masaya oturtmak için yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu.

Ancak bu umutlu hava uzun sürmedi. Ertesi gün Bakan Rubio, yeni yaptırımların savaşı uzatacağını söyleyerek bu tehdidin fiiliyata geçmeyeceğini duyurdu.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Ukrayna tedirgin: "Trump tamamen ilgisini kaybedebilir"

Financial Times'a konuşan Ukrayna parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Oleksandr Merezhko, ABD Başkanı'nın süreci terk etmesinden ciddi endişe duyduklarını belirtti:

"Trump'ın Ukrayna'ya olan ilgisini tamamen kaybetmesi, Putin tarafından savaşın tırmandırılmasına zımni bir onay olarak algılanabilir."

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Ukrayna, ABD'nin olası çekilmesine karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Yerli silah üretimini artıran Kiev yönetimi, Avrupa ülkeleriyle askeri ve ekonomik destek konusunda daha yoğun görüşmeler yürütüyor.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Putin'in manevrası: Yeni ateşkes önerisi ama...

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-10 Mayıs tarihlerindeki tatil döneminde üç günlük bir ateşkes önerdi. Ancak daha önce verdiği benzer sözleri yerine getirmemesi, Financial Times'a göre bu teklifin samimiyetini sorgulatıyor.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın beş bölgesinin "Rusya toprağı" olarak uluslararası tanınmasının, herhangi bir anlaşmanın ön koşulu olduğunu söyledi.

İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Trump çekilirse ne olur?

Trump'ın diplomatik çabaları sonlandırması durumunda, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik istihbarat ve askeri desteği sürdürüp sürdürmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Mart ayında kısa süreliğine askıya alınan askeri yardımlar, Washington'ın sürece karşı ne kadar sabırsız olduğunu da gözler önüne serdi.