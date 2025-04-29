İngiliz basınından flaş iddia! Trump’ın sabrı taştı: ABD, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çekiliyor mu?

Financial Times'ın çok sayıda Avrupalı ve Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev-Moskova arasında yürütülen barış görüşmelerinden çekilmeye hazırlandığı öne sürüldü. Haberde, Trump'ın 100 günlük görev süresine bir "diplomatik başarı" kazandırmak için en küçük ilerlemeyi bile "başarı" olarak gösterip süreci sonlandırmaya yönelebileceği belirtiliyor.