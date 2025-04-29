Viral Galeri Viral Liste 1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatar? 

1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatar? 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken resmi tatillerde ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği öğretmenler arasında merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasına göre haftalık ders saatini aşan ek dersler için ödeme yapılıyor ancak resmi tatil günlerinde bu durum değişebiliyor. Öğretmenler şimdi 1 Mayıs'ta ek ders ücretlerinin yatırılıp yatırılmayacağını ya da kesinti olup olmayacağını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:06
1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatar?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, öğretmenlerin gündeminde ek ders ücretleri var. Resmi tatillerde ders yapılmadığı için ödemelerin kesilip kesilmeyeceği merak ediliyor. Ancak yürürlükteki mevzuat öğretmenlerin bu konuda içini rahatlatıyor.

1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatar?

Resmi Tatilde Derse Girmeseler de Ücret Alıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ek ders esaslarına göre, haftalık 15 saatten fazla derse giren öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor. Bu ödeme dersin fiilen yapılmasına bağlı olmadan, haftalık ders çizelgesine göre yapılıyor.

1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatar?

Yani 1 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde, öğretmenler derse girmeseler bile eğer o gün planlı dersleri varsa ek ders ücretleri kesilmiyor.

1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatar?

2025 Yılı Ek Ders Ücreti Ne Kadar Oldu?

2025 yılı itibarıyla öğretmenlerin saatlik ek ders ücreti zamlandı. Ocak ayında yapılan güncellemeyle birlikte, ek dersin saatlik ücreti 141,25 TL olarak belirlendi. Bu artış, hem kadrolu hem de ücretli öğretmenleri kapsıyor.

1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatar?

Ek Ders Ücretleri Ne Zaman Yatıyor?

Ek ders ödemeleri, genellikle her ayın 1'i ile 15'i arasında öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. Ancak bu tarih ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ödeme takvimine göre değişiklik gösterebiliyor. Yani bazı öğretmenler ayın başında ücretini alırken, bazıları ödemeyi birkaç gün daha geç alabiliyor.

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