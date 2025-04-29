1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatar?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken resmi tatillerde ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği öğretmenler arasında merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasına göre haftalık ders saatini aşan ek dersler için ödeme yapılıyor ancak resmi tatil günlerinde bu durum değişebiliyor. Öğretmenler şimdi 1 Mayıs'ta ek ders ücretlerinin yatırılıp yatırılmayacağını ya da kesinti olup olmayacağını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi