SOLOTÜRK KKTC gösteri takvimi 2025 | SOLOTÜRK gösterisi nerede, ne zaman yapılacak?

Türk Hava Kuvvetleri'nin efsanevi akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında unutulmaz bir gösteriye hazırlanıyor. F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği akrobasi performanslarıyla dünya çapında hayranlık uyandıran ekip, bu kez Türk Yıldızları ile birlikte gökyüzünde tarihi bir şölen sunacak.
Gösteri Takvimi: 29 Nisan'da Başlıyor
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 29 Nisan 2025 Salı günü saat 12:00'de, KKTC sahil hattı üzerinde yapacakları selamlama uçuşuyla festival coşkusunu erken başlatacak. Bu etkileyici geçiş uçuşu, hem festivalin açılışını taçlandıracak hem de ada genelinde büyük bir heyecan yaratacak.
Resmi açılışın ardından, ana gösteri uçuşları 1 Mayıs 2025 itibarıyla Lefkoşa'daki Eski Ercan Havalimanı'nda başlayacak. Gösteriler, 4 Mayıs'a kadar dört gün boyunca, adeta nefes kesen anlara sahne olacak.
Etkinliğin Adresi: Eski Ercan Havalimanı
TEKNOFEST KKTC 2025, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenleniyor. Festivalin merkezi, yıllar önce sivil uçuşlara kapatılan Eski Ercan Havalimanı olacak. Bilim, teknoloji ve milli ruhun bir araya geleceği bu büyük buluşmaya katılım ise tamamen ücretsiz.
Festival alanı, akrobasi gösterilerinin yanı sıra, teknoloji sergileri, yarışmalar ve sahne etkinlikleriyle de dolu dolu geçecek. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösterileri ise etkinliğin en heyecanla beklenen bölümü olacak.
SOLOTÜRK'ten Açıklama: "Gösteri Saatleri Yakında Duyurulacak"
SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 1-4 Mayıs tarihlerindeki gösteri uçuşlarının detaylı saatlerinin ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi. Katılmak isteyenler için güncel programı takip etmek büyük önem taşıyor.
Bilim, Teknoloji ve Milli Ruh KKTC'de Buluşuyor
TEKNOFEST, sadece bir teknoloji festivali değil; aynı zamanda gençleri geleceğin Türkiye'sine ve Türk dünyasına hazırlayan bir vizyon hareketi. Şimdi bu heyecan, kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaşanacak.
Tüm ziyaretçiler, dört gün boyunca hem SOLOTÜRK'ün baş döndüren manevralarını hem de bilim ve teknolojinin en güncel yüzünü keşfetme fırsatı bulacak. Gökyüzü, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Lefkoşa üzerinde özgürlüğün, cesaretin ve milli gururun simgesi olacak.