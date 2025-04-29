SOLOTÜRK KKTC gösteri takvimi 2025 | SOLOTÜRK gösterisi nerede, ne zaman yapılacak?

A Haber Foto Arşiv

Bilim, Teknoloji ve Milli Ruh KKTC'de Buluşuyor

TEKNOFEST, sadece bir teknoloji festivali değil; aynı zamanda gençleri geleceğin Türkiye'sine ve Türk dünyasına hazırlayan bir vizyon hareketi. Şimdi bu heyecan, kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaşanacak.

Tüm ziyaretçiler, dört gün boyunca hem SOLOTÜRK'ün baş döndüren manevralarını hem de bilim ve teknolojinin en güncel yüzünü keşfetme fırsatı bulacak. Gökyüzü, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Lefkoşa üzerinde özgürlüğün, cesaretin ve milli gururun simgesi olacak.