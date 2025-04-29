Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), birçok şehirde kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımları için yeni ilanlar yayınladı. Başvurular için sınav ya da özel bir belge şartı aranmıyor. Başvuruda bulunacak adayların, ilgili alanda deneyim sahibi olması gerekiyor. Peki nasıl başvuru yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:49