Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ya da bağlı bulundukları İŞKUR il müdürlüklerinden ilan detaylarını inceleyerek, kendilerine uygun pozisyonlar için başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. İlanlar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden kontrol edilebiliyor. Son başvuru tarihleri, yayınlanan ilana göre değişiklik gösteriyor. Adayların, başvuruda bulunacağı ilgili ilanın detaylarına dikkat etmeleri gerekiyor.

İlan Detaylarını İncelemek ve Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.