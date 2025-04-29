Viral Galeri Viral Tıkla Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak

Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), birçok şehirde kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımları için yeni ilanlar yayınladı. Başvurular için sınav ya da özel bir belge şartı aranmıyor. Başvuruda bulunacak adayların, ilgili alanda deneyim sahibi olması gerekiyor. Peki nasıl başvuru yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:49
Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için iş ilanlarını güncellemeye devam ediyor. Paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson pozisyonlarında görev alacak personeller için farklı şehirlerde yüzlerce açık kadro bulunuyor. Peki hangi şehirlerde alımlar yapılacak? İşte kontenjan bilgisi ve detaylar…

Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak

Hangi Bölgelerde Alımlar Yapılıyor?

İŞKUR, 81 il genelinde temizlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi meslek gruplarında alım yapacak. Üretim alanlarında ürünlerin paketlenmesi ve düzenlenmesinde görev alacak paketleme işçileri aranıyor. Hastane, okul, otel, kamu kurumları gibi alanlarda temizlik görevlisi arayışları dikkat çekiyor. Restoran, büfe, kafeterya gibi alanlarda ise garson alımları ön plana çıkıyor.

Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak

Ülke genelinde paketleme işçisi alanında 293 ilan, temizlik görevlisi pozisyonunda 1493 kayıt, garson alımlarında ise 991 ilan duyurusu yer alıyor. Kontenjan detayları ve başvuru tarihleri, yayınlanan ilana göre değişiklik gösteriyor.

Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak

İŞKUR ilanları anlık güncelleniyor. Adayların başvuruları kaçırmaması adına ilan detaylarını dikkatle incelemesi önem arz ediyor.

Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ya da bağlı bulundukları İŞKUR il müdürlüklerinden ilan detaylarını inceleyerek, kendilerine uygun pozisyonlar için başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. İlanlar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden kontrol edilebiliyor. Son başvuru tarihleri, yayınlanan ilana göre değişiklik gösteriyor. Adayların, başvuruda bulunacağı ilgili ilanın detaylarına dikkat etmeleri gerekiyor.

İlan Detaylarını İncelemek ve Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.

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