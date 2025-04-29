1 Mayıs’ta eczaneler açık mı? 1 Mayıs Perşembe günü eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

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Eczaneler 1 Mayıs'ta Açık Olacak Mı?

Resmi tatil günlerinde eczanelerin çalışma düzeni de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ta eczaneler, yalnızca nöbetçi eczaneler tarafından hizmet verecektir. Alışveriş merkezlerinde yer alan eczaneler de dahil olmak üzere, tüm eczaneler belirli bir düzen ve çalışma saati ile faaliyet gösterir. Resmi tatillerde ise bu düzen bozulur ve sadece nöbetçi eczaneler, belirlenen saatlerde hizmet verir. Diğer eczaneler, nöbet saatlerine kadar açık olamazlar. Bu nedenle, ilaç ihtiyacı olan kişilerin, bölgedeki nöbetçi eczaneleri öğrenerek, gerekli ilaçlarını temin etmeleri önemlidir.