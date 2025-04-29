CANLI | İstanbul dahil Marmara’yı fırtına bulutları sardı: Çatı, direk ve ağaç uçmasına dikkat! MGM’den 13 kent için alarm verildi

06:39 29 Nisan 2025

Ege Bölgesi'nde Kütahya hariç tüm illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Aydın ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bölgenin kuzey kıyılarında ise rüzgâr, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eserek zaman zaman fırtınaya dönüşebilir.

AKDENİZ’DE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Adana, Hatay, Burdur ve Antalya çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.