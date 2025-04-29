CANLI | İstanbul dahil Marmara’yı fırtına bulutları sardı: Çatı, direk ve ağaç uçmasına dikkat! MGM’den 13 kent için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına için yeni bir uyarı yayımladı. Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak beklenirken, Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına alarmı verildi. 13 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.
İstanbul ve çevresinde günlerdir etkisini hissettiren rüzgarın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları ve yetkili kurumlar vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıyor.
İşte 29 Nisan canlı hava durumu gelişmeleri...
13 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Batı Karadeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Sarı uyarı verilen iller şöyle:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce.
Yetkililer, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Denize açılacaklara da dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.
RÜZGAR NE ZAMAN DİNECEK?
A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek, bugün rüzgarın şiddetinin dün ile kıyaslandığında biraz daha azalacağını ancak yine de etkisini sürdüreceğini belirtti. Avrupa üzerinde yer alan güçlü yüksek basınç alanının Karadeniz üzerinden Türkiye'ye serin hava taşıdığını aktaran Tek, sıcaklıkların İstanbul genelinde 12 ila 15 derece arasında seyredeceğini ve aşırı bir düşüş beklenmediğini kaydetti.
METEOROLOJİ’DEN İLLERİ TEK TEK UYARDI
Meteoroloji yetkilileri, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile birlikte Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.
Özellikle Denizli, Aydın, Kayseri, Sivas, Burdur'un batı kesimleri ve Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği vurgulandı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.
PUS, SİS VE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Öte yandan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı öngörülüyor. Yetkililer, toz taşınımının görüş mesafesinde azalmaya, hava kalitesinde düşüşe ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceğini belirterek sürücülere ve solunum rahatsızlığı olan kişilere uyarılarda bulundu.
AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI
İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent genelinde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, rüzgar hızlarının saatte 40 ila 75 kilometre arasında değişebileceği ve fırtına boyutlarına ulaşabileceği belirtildi.
AKOM yetkilileri, "Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ağaç devrilmesi, tabela uçması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.
SAĞANAK YAĞIŞLAR VE HAVA SOĞUYOR
Perşembe gününden itibaren İstanbul genelinde aralıklı sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların, genel anlamda ciddi bir olumsuzluk oluşturması beklenmezken, fırtınanın etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
AKOM’un açıklamasında, kuzeyden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların düşeceği, İstanbul’da 13-15 derece arasında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı ifade edildi.
Yetkililer, vatandaşlardan açık alanlarda bulunmamalarını, riskli yapıların çevresinde dikkatli olmalarını ve ulaşım planlarını yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalarını istedi.
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde bulutlu hava hakim olurken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgârın bazı bölgelerde fırtına şeklinde esmesi, yer yer kuvvetli yağışlarla birlikte hayatı olumsuz etkilemesi öngörülüyor.
MARMARA’DA FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. İstanbul, Edirne, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinde gün boyunca bulutlu gökyüzü hakim olacak.
EGE'DE SAĞANAK UYARISI
Ege Bölgesi'nde Kütahya hariç tüm illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Aydın ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bölgenin kuzey kıyılarında ise rüzgâr, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eserek zaman zaman fırtınaya dönüşebilir.
AKDENİZ’DE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Adana, Hatay, Burdur ve Antalya çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.
İÇ ANADOLU’DA SİS VE YAĞIŞ BİR ARADA
İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Eskişehir ve Çankırı’da bulutlu bir hava hâkim olacak. Karaman, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas çevrelerinde ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.
İÇ ANADOLU’DA SİS VE YAĞIŞ BİR ARADA
Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise özellikle gece saatlerinde Ordu, Tokat, Rize ve Trabzon çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
DOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI VE YAĞIŞ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Malatya gibi şehirlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Van ve Hakkari çevreleri ise bulutlu ancak yağışsız bir gün geçirecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı riski bulunuyor. Meteoroloji, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma olabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
GÜNEYDOĞU’DA TOZLA KARIŞIK SAĞANAK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı etkili olacağından, hem hava kalitesinde düşüş hem de görüş mesafesinde azalma görülebilir.
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- CANLI | İstanbul dahil Marmara’yı fırtına bulutları sardı: Çatı, direk ve ağaç uçmasına dikkat! MGM’den 13 kent için alarm verildi
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