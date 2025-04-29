Kurumlar vergisi son ödeme tarihi uzatılacak mı, son durum ne? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?

2025 Kurumlar Vergisi Oranı Ne Kadar Oldu?

2025 yılı için geçerli olan kurumlar vergisi oranı da resmiyet kazandı. Buna göre, mükellefler elde ettikleri kazancın yüzde 25'i oranında vergi ödeyecek. Bu oran, GİB tarafından belirlenirken; vergi uygulamalarında şeffaflık ve öngörülebilirliğin korunması hedefleniyor.