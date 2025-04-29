Viral Galeri Viral Liste Kurumlar vergisi son ödeme tarihi uzatılacak mı, son durum ne? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?

Kurumlar vergisi son ödeme tarihi uzatılacak mı, son durum ne? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?

Kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürecinde sona gelindi. Türkiye'de faaliyette bulunan sermaye şirketleri ile kooperatifler, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin yıllık kazançları üzerinden ödedikleri kurumlar vergisi için takvim işlemeye devam ediyor. Vergi yükümlülüğünü süresinde yerine getirmeyen mükellefler, gecikme faiziyle birlikte çeşitli idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:11
Kurumlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi beyannamesi ve ödemeleri için sürenin uzatılmayacağını duyurdu. 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında verilecek. Nisan ayının sonuna yaklaşırken, yükümlülüğü bulunan kurumlar için ödeme takvimi de gündemdeki yerini koruyor.

Kurumlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?

Kurumlar Vergisi Nedir, Kimleri Kapsar?

Kurumlar vergisi, Türkiye'de kazanç elde eden bazı tüzel kişiliklerin, yıllık gelirleri üzerinden ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türü. Şahıs şirketlerini kapsamayan bu vergi; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarını ilgilendiriyor.

Kurumlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?

Bu kurumların 2024 yılına ait gelirlerini esas alan beyanname süreci nisan ayı itibarıyla başladı. Vergi yükümlüleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni indirip doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bildirimde bulunmalı, ardından da vergi ödemelerini gerçekleştirmelidir.

Kurumlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?

2025 Kurumlar Vergisi Oranı Ne Kadar Oldu?

2025 yılı için geçerli olan kurumlar vergisi oranı da resmiyet kazandı. Buna göre, mükellefler elde ettikleri kazancın yüzde 25'i oranında vergi ödeyecek. Bu oran, GİB tarafından belirlenirken; vergi uygulamalarında şeffaflık ve öngörülebilirliğin korunması hedefleniyor.

Kurumlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?

Ödemeyenleri Ne Bekliyor?

Vergi yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen kurumlar, önce gecikme cezasıyla karşı karşıya kalacak. Süre uzadıkça, bu cezaların mali yükü artacak ve vergi ziyaı cezaları gibi daha ağır yaptırımlar devreye girecek. Bu nedenle mükelleflerin, 30 Nisan 2025 tarihini geçirmeden işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

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