Kurumlar vergisi son ödeme tarihi uzatılacak mı, son durum ne? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?
Kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürecinde sona gelindi. Türkiye'de faaliyette bulunan sermaye şirketleri ile kooperatifler, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin yıllık kazançları üzerinden ödedikleri kurumlar vergisi için takvim işlemeye devam ediyor. Vergi yükümlülüğünü süresinde yerine getirmeyen mükellefler, gecikme faiziyle birlikte çeşitli idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:11