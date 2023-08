Dünya ülkelerinin kredi notunu belirleyen, ABD ve Birleşik Krallık'ın egemenliğini tanıdığı 3 dev var.

Bizler de dâhil dünya üzerindeki milyarlarca insanın refahı onların iki dudağının arasından çıkan raporlara bağlı.

Biri Standard & Poor's. Kurucusu Massachusetts'li bir ailenin üniversite okumuş tek çocuğu Henry Varnum Poor. İç savaş dönemi müteşebbislerindenmiş.









1905'te ölmüş; ama 2023 dünyasında küresel sermaye hâlâ yatırım yapacağı ülkeyi onun kumpanyasının referansına göre seçiyor.

SP devletlere not verirken yalnızca ekonomik veriler değil, sosyal, politik ve çevresel faktörleri de hesaba kattığının altını çiziyor.

Örneğin, kırılan notlarda Ukrayna- Rusya Savaşı'nda ülkelerin tutumunun önemli bir belirleyici olduğunu görüyoruz.

Yönetim kurulunun kanaat puanının önü açık yani... Pazarlığa hangi oranda kapalı olduğunu ise bilmiyoruz. Çünkü ABD ve İngiliz yasalarına göre "ticari sır" kapsamında.

Kaldı ki birileri bilse ne olacak?

Ülkelere dünyanın her yerinde kabul gören karne verme hakkı tanınmış diğer dev arkadaşı Fitch ise küresel medya cangılında on kaplan gücünde.

Mesela, insanlar İngiltere'nin küçülme dönemine değil "ılımlı bir resesyona gireceğini" ortağının fonladığı medyadan öğreniyorlar.

Geldik 3. devimize.

Thomas Friedman, Jim Lehrer'e verdiği röportajda şahit olduklarından yola çıkarak onu şöyle tarif ediyor:

"Bana göre bugün dünyada iki süper güç var: Amerika Birleşik Devletleri ve Moody's Bond Rating Service. Amerika Birleşik Devletleri bomba atarak, Moody's ise tahvillerinizi düşürerek sizi yok edebilir. Ve inan bana, bazen kimin daha güçlü olduğu net değil."

Daha fazla söze gerek var mı?

***



URFA MI ANTEP Mİ?

Birecik Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sadettin Bilgin, Birecik ve Halfeti'nin Gaziantep'e bağlanması talebiyle İçişleri Bakanlığı'na başvurmuş.

"80 yaşıma gelmiş biri olarak belki dört kez Şanlıurfa'ya gitmişimdir" diyor.

Referandum istiyor. "Devlet isterse bir referandum yapsın, orda yaşayan halka sorsun. Hepsi bir ağızdan 'Antep'e bağlanmak istiyoruz' diyeceklerdir" iddiasında bulunuyor.







Bilgin "Ayrıca uzak da" diyor; ama farklar atla deve değil.

Birecik ilçesi Urfa'ya 79 km, Antep'e ise 61 km mesafede bulunuyormuş. Halfeti ise Urfa'ya 111 km, Antep'e ise 93 km mesafede.

Sıkı bir Antepçi olan Bilgin, Antep'e taşınsa daha kolay olmaz mı?

Lahmacunu Antep'te yer, ciğer kebaba Urfa'ya gider.

***



DİSNEY İYİ Kİ YASAKLAMIŞ DEMEYELİM DE!

Tartışmalara baktıkça içimden belki de Disney'in kararı hayırlı olmuştur diye düşünüyorum.

Hayır, Atatürk'ten geçinen ünlü takımının gerçek yüzlerini, tek dertlerinin yevmiyeleri olduğunu bizlere gösterdiği için falan demeyeceğim.

Zira aralarında tanımadığımız, maskesiz çıplak yüzlerini bilmediğimiz kimse yok.









Böyle düşünmemin sebebi şahit olduğumuz acemilik.

Bu nasıl bir organizasyon ki, filmde rol alanlara mikrofon uzatıldığında söyleyeceklerini bir kâğıda yazıp tutuşturmuyor?

Tartışılan dizide Atatürk'ü oynayan başrol oyuncusunun, Ermeni lobisi iddialarıyla ilgili soru yöneltilince "Hiç oralara girmeyelim" diye arazi olması falan...

Neden kaçıyorsunuz yahu? Durup iki çift laf etsenize tartışmalara yönelik. İlla iş yaptığınız şirketi gömün demiyoruz. Projenizle, canlandırdığınız karakterle ve iddialarla ilgili söyleyecek aklı başında bir sözünüz yok mu?

Cast'ınız bu muydu?

Hâliyle böylesine bir organizasyonun Atatürk'ü klişelerle tekrar etmeden layıkıyla anlatabileceğine dair ciddi şüphelerim var.

Küresel piyasada gösterilsin diye peşinen kefil olunan şu diziyi bir an önce biz bize izlesek de...