Bülent Ersoy geçenlerde Anıtkabir'e gitmiş. Günlerdir sanatçının ziyareti esnasında çekilen bir fotoğraf üzerinden kıyametler kopartılıyor.

Neymiş... Bir yüzbaşı, tekerlekli sandalyedeki Ersoy'a yağmurlu havada şemsiye tutmuş.

Son yıllarda sıkça şahit olduğumuz gibi, sosyal medyadaki kuru gürültüyü çok ciddiye alan Milli Savunma Bakanlığı da biçmiş geçmiş!

Şemsiyeyi açan Takım Komutanı subay ve Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert görevlerinden alınmışlar.

Hatta basında yer alan iddialara göre Albay Sert'in Hakkâri Yüksekova'ya tayini çıkartılmış.

Söyler misiniz, nedir bu kadar büyütülen?







Bülent Ersoy "Benim kimseden bir talebim olmadı, haberim bile yok" diyor.

Yüzbaşının yaptığı da kibarlık, incelik, artık ne derseniz deyin, şık bir hareket...

Türk subayının, yağmurlu havada tekerlekli sandalyedeki bir kadına, ülkede "diva" diye anılan bir sanatçıya jest yapması, ordumuzu niye küçük düşürsün ki?

Dünyanın her yerinde böyle işler alkışlanır.

Neyse...

Askerlerimiz canlarını sıkmasınlar...

Her gün sosyal medyada kinini kusacak bir kurban arayan kötücüllüğe bulaşmamak için sessiz kalsalar da aklını, mantığını muhafaza eden çoğunluk yanlarında.

Centilmen takım subayımızın ismine ulaşamadım. Ben de kendisini canı gönülden tebrik ediyorum.

Emrindeki askerlerin, Anıtkabir'e gelen ziyaretçilere böylesine özen göstermelerini sağlayan Albay Sert'i de...

İçlerini ferah tutsunlar, yanlış hesap Bağdat'tan döner.

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SAKİN OL DEDE!

Bayrampaşa'da 90 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün Suriyeli kiracısının kapısına baltayla dayanmış.

Çünkü kiracı aile, insafsız ev sahibinin 1200 TL olan kirayı kontrata aykırı şekilde 3000 TL'ye çıkarmasını kabul etmemiş.

Haberlerdeki görüntüler korkunç...







İhtiyar soluk soluğa, vahşi bir hayvan gibi hırlayarak kapıyı baltalarken, camı çerçeveyi indirirken içerideki kadınların, çocukların ne halde olduklarını düşünemiyorum.

Sabah akşam işi sığınmacıları "asalak bir böcek" gibi gösterip lümpenlerin bitini kanlandıran siyasiler, sanatçılar, gazeteciler bu görüntüleri izleyebiliyorlar mı acaba?

Haklısınız...

Aralarında bu görüntüleri izlerken zevk alanları bile vardır!

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ALIKLAR KULÜBÜ

Sabahattin Ali'yi "AKAPE öldürdü" sanan "Kürk Mantolu Madonna nesli" bugünlerde Kulüp isimli dizi sayesinde de memlekette "bir 6-7 Eylül hadisesinin" yaşandığını öğreniyor.

Ne kadar öğreniyorlar ayrı tartışma konusu...

Ama en azından sosyal medyada "yabancı düşmanlığının kötü bir şey olduğunu idrak ettiğini" ifade edenlere rastlıyorum.







Ne var ki tam, insanlık için küçük, alıklar için büyük bir adım olan bu aydınlanmaya sevinecekken sukut-u hayale uğruyorum...

Zira 60-70 yıl önceki gayrimüslimlere karşı ayrımcılığı lanetleyenleri, aynısını bugün Suriyelileri nefret söylemiyle hedef göstererek yapan ırkçıları alkışlarken buluyorum...

Dün de Leman Sam'ın, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak, yakında toprağa da ortak olacaklar..." vs. şeklindeki iğrenç tweet'i elden ele geziyordu.

Şarkıcı tweet'ini silmiş ama iyi etkileşim aldı, biraz gündem olmayı başardı.

Çok popüler olan Kulüp'ün yapımcıları bence bu fırsatı değerlendirsinler. Dizide bir rol bile düşünülebilir hanımefendiye.

Hem belki böylece biraz sakinleşir de.