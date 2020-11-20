İzleyin, şimdi de dünyada her şey çok güzel olacak!

ABD'de medya Biden'ın kazandığını ilan edince tüm dünyadan "zafer" naraları işitildi.Bizden koroya kanon yapanların kimler olduğunu biliyorsunuz...Medyadaki "uyanıklar",Biden yönetimiyle birlikte "dönüş" umutları artan firari FETÖ'cülerin tezahürat yapmaktan sesleri kısıldı.HDP-PKK şimdi de"yoldaş" dedikleri Obama'nın üçüncü dönemini idare edecek olanbile.Millet İttifakı'nı "iten" lokomotif, CHP'nin Genel Başkanıda "" olduğunu açıkladı.Duyumlarıma göre'nun İngilizce olarakçekip ABD'ye yolladığı "işbirliği teklifinin"tercümesi ise halen sürüyormuş.

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Trump,yaparak çevrecilerden feministlere, ilaç firmalarından petrol şirketlerine,kadar gönülleri fethedenhâlâ direniyor. Her gün sosyal medya hesabı üzerinden "seçimlerin çalındığını" söylüyor. Deliller paylaşıyor.Koltuğu rakibi Biden'a terk edeceği, kimilerine göre "" olan 20 Ocak'a kadar direnecek gibi duruyor.Ne var ki iş işten geçti.Hatta Biden kazanınca otomatikman zafer ilan eden küresel cephenin önde gideni Fransa Cumhurbaşkanıbile. Yeni sürecin ne kadar özgür, demokratik ve elbette ekolojik olacağının göstergesi "reformlara" soyundu.'un "" diyerek Meclis'in onayına sunduğuyeni güvenlik yasasına bir bakalım:"Polis veya jandarmalara fiziki veya..."Fransız halkının günlerdir sokakta polisdayağı eşliğinde protesto ettiği yasa teklifinintercümesi net:!"Hem zaten pandemi var.kameraya çekeceksin de eline ne geçecek?özgürlük, demokrasi falan diye tutturulacak zaman değil.Kahramanlık yapılacak zaman hiç değil!

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hayırlı olsun.Eskisine "" prodüksiyonuyla ikna olmuştuk, gökkuşağı renklerine bürünerekalkış tutuyoruz.