Geçtiğimiz hafta,'ın ABD'de bir adamı döverken görüldüğü video sosyal medyada elden ele yayıldı.GörüntülerUğur Dündar, işadamı Halil Bezmen'in ABD'deki evinin önünde. Kapıyı çalıyor bir yandan da kayıttaki kameraya "diyerekkonuşturuyor.Derken kadraja bir adam giriyor. Bezmen'lerin çalışanı. Dündar'ı evin bahçesinden çıkması ve çekim yapmaması için uyarıyor. Karşılıklı hakaretlerin ardından Uğur Dündar adamı yumruklarla yere yıkıyor. Giderken de yerdeki adama son bir tekme daha vurup ".bne" diye küfür ediyor.Videoyu 22 yıl sonra dolaşıma sokan nam-ı diğerMuhtemeleniçin çarpıcı bir reklam yapalım dediler.Ve işi bildikleri gibi hallettiler.Yinedurup dururken ortalığa sermekten çekinmediler.ve ailesinin yarasınıkanatırken gözlerini bile kırpmadılar.Hem gazetecilik hem de insani açıdan trajedi olan bu görüntüleri, sosyal medyada viral yapıp,

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Malzemesi insan olan bu arsız reklam stratejisi için daha fazla bir şey söylemeye gerek yok.Ama yine de merak edenleriniz varsa, 22 yıl önce yaşanan bu olaya dair hafızalarımızı zorlayalım.İş adamı Hali Bezmen, Gümrük Birliği'ni desteklediği ve 28 Şubat sürecinde demokrat bir tutum aldığı için o dönem üyesi olduğu TÜSİAD'ın hışmını üzerine çekmişti.Raslantı bu ya, tam da bu günlerde merkez medya dabaşlayacaktı.Muhtıra, terör, suikastlar, ekonomik kriz derken ülkenin kazan gibi kaynadığı o karanlık günlerde,peşine düşen Dündar'a yine işe çıkmıştı.Her gün Show'undan Hürriyet'ine tüm basında Bezmen'le ilgili bir iddia ortaya atılıyordu:Tarihi eser kaçakçısı, vergi kaçakçısı vs...Sonunda 22 yıl sonra yeniden izlediğimiz videoda görüldüğü gibi medya tacizleriyle Bezmen pes ettirildi. Ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.Bezmen'in ülkeye döndüğünü ve o dönem medya operasyonuyla üzerine atılan suçların hiç birisinden suçlu bulunmadığını da hatırlatalım.

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Dündar mı?Bugünlerde reklamı olsun diye paylaşılan o görüntüler yüzündenO günden sonrada Bezmen'lerle ilgili ağzını bile açamadı.Beyefendinin, Türkiye'nin o karanlık yıllarındaki ve sonrasındaki medya operasyonlarıyla ilgili üzerine hiçbir şey yapışmadığını hatırlatmama sanırım gerek yok.Zira yaşı 80'e dayandı ama gördüğünüz gibi hala geçmişini temize çekerek alkış alma peşinde.