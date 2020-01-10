Cumhurbaşkanı Erdoğan,meselesi,suikastı vederken çok yoğun bir mesaiyi geridebıraktı.Putin'i Libya'da. İran ve ABD arasındaki krizde dekoruyarak Türkiye'ninrolünü perçinledi...Bu yorucu sürecin ardından Cumhurbaşkanı dün de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşlarla ilgili bir toplantıda konuştu. Gündeme bambaşka başlıklar açtı.Örneğin,'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya ilişkin yaptığı şu değerlendirmeyle herkesin hislerine tercüman oldu:Mahkemenin verdiği ceza 13 yıl.... Bu olay kendi kızınınbaşına gelse böyle mi değerlendirirsin? Tüm yargı dünyasına sesleniyorum. Kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil

***

Kendimden biliyorum, Cumhurbaşkanın bekarlarla ilgili sözleri de eminim dün epeyce kişinin gündemi olmuştur:Evet, Cumhurbaşkanı'nın aileninönemini vurgulamak için dile getirdiğibu tespit, somut bir durumun ifadesi.Hep gençliğiyle övündüğümüzda dünyadaki trende uygun olarak... Nüfus artış hızımız dailerliyor..

***

Bu durumda nelerin etkili olduğu konusunda pek çok şey söylenebilir.Elbette, Cumhurbaşkanın iddia ettiği gibi,gibi etmenlerin de bu sonuçta payı olabilir.Bilemiyorum.Ancakya dabaşka motivasyonları da olduğu kesin.Örneğin... Bilim adamlarının, genetik olarak 38 yıl yaşamaya elverişli olduğunu söyledikleri insan bugün "dalya" diyor. Bu datanımını esnetiyor.Örneğin annelerimizin çağındaçoktanBugünse 40 yaş hemoldu. Gün geçtikçede "erteleniyor."Ayrıca, hızla artan boşanmalar dagençlerin gözünü korkutuyor olabilir.Bu konuda'in yapacağı açıklamayımerakla bekliyorum. Zira partinin yetkiliorganları bu konuda mutlaka kapsamlıbir araştırma yapmıştır diye düşünüyorum.