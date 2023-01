Erdoğan nefreti aslında Türkiye nefretidir

Seçim tarihi netleşmesine rağmen 6'lı Masa'nın adayı hâlâ mevcut değil. "Tarih belli olsun, adayımızı hemen açıklayacağız" diyen muhalefet liderlerinin ağzını bıçak açmıyor. Cumartesi günü Diyarbakır'da gazetecilere konuşan Meral Akşener, "26 Ocak'taki toplantıda da aday çıkmayacak" demiş. Bu aday hikâyesi, son başvuru tarihine kadar sürecek gibi görünüyor. Sonunda da anlaşabileceklerini zannetmiyorum.

İstanbul'un belediye başkanı olduğunu unutup Anadolu'da adaylık turuna çıkan Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iddiasını sürdürüyor. Bir gün umrede, ertesi gün Akşener'in yanında görüntü veren İmamoğlu yarıştan çekilecek gibi görünmüyor.

Peki seçmen ne yapıyor? Seçmen kendi ekonomisine, yapılan hizmete ve güven veren lidere bakıyor. 3600 ek gösterge, rekor maaş zamları ve EYT'den sonra şimdi Cumhuriyet tarihinin en büyük borç affı gündemde. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu affın detayları merakla bekleniyor.

6'lı Masa ise bütün bu olumlu gelişmeleri uzaktan izliyor. Birbirlerine çelme takmakla meşguller. Hepsi kendi aralarında kavgalı. Masa her an dağılabilir bir görüntü veriyor. Onları bir arada tutan tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan nefreti ve düşmanlığı.



6'LI MASA İHANETİ GÖREMİYOR

İsveç'te Erdoğan'ın maketinin asılmasının, posterinin çiğnenmesinin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakan insan müsveddesinin Erdoğan'ı da hedef almasının, İsveç'te yayın yapan Flamman Dergisi'nin Erdoğan'a hakaret yarışması düzenlemesinin normal bir durum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunların Erdoğan'ın şahsına yapılan saldırılar olduğunu mu zannediyorsunuz? Tekrar ediyorum, "Erdoğan düşmanlığı" aslında "Türkiye düşmanlığı"dır.

FETÖ ve PKK dahil tüm Türkiye düşmanlarının ortak hedefinin Recep Tayyip Erdoğan olması rastlantı olabilir mi? Peki 6'lı Masa bu ihaneti göremiyor mu? Erdoğan nefretinin aslında Türkiye nefreti olduğunu anlamayacak kadar da gözleri körleşmiş durumda. Kendi deyimleriyle "tek adam"ı yok etmek için onlarca "çapsız ve egosu şişik tek adam"a razılar.

Bu arada ülke parçalansa, teröristler ülkeyi sarsa, Türkiye stratejik olarak çukura düşse hiçbirinin umurunda değil. Ukrayna gibi olmayı şaka zannediyorlar. Küresel çetenin vekâlet savaşçısı olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu idrak edememişler.

Allah hepsine akıl fikir versin.

