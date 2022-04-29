Erdoğan, Suudi Arabistan’la yeni bir sayfa açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yılların önemli yolculuklarından birini yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Bilindiği gibi Suudi Arabistan'la aramız son zamanlarda iyi değildi. Özellikle Cemal Kaşıkçı olayıyla aramız daha da açılmıştı.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman'ın davetlisi olarak yapacağı ziyaretin iki ülke arasında yeni bir sayfa açması bekleniyor.



TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile üç gün içinde ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Bu telefon görüşmesinde Putin, Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı gözetiminde Türkiye'de yapılan takası için teşekkür etti.

Yaşanan bu gelişmeyle Türkiye'nin arabuluculuk rolü daha da pekişmiş oldu.



UKRAYNA'DA DİNMEYEN ACI

Ancak Ukrayna'da acı hâlâ devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, bombalanan Ukrayna kentlerini gezdi ve durumu feci olarak niteledi.

Koskoca Birleşmiş Milletler'in sadece bir tespitle yetinmesi başlı başına acziyet belirtisidir.

Gerçek şu ki, Türkiye Ukrayna'da barış ve insani destek açısından Birleşmiş Milletler'den çok daha etkili.



BABACAN MASAYI DEVİRDİ

İç siyasete gelirsek, 6'lı masanın ayakları herkesin gündeminde. Ayaklardan biri olan Babacan, seçime ittifaksız gireceğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, masanın diğer ayağı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için, "Rakibi olmadığı için kavga etmeyi de bilmiyor" dedi.

Bu arada masanın asıl ayağı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki çıkışı da bu masaya adaylık resti olarak kayda geçti.

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