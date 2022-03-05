Kiev sıkıştı

Savaş devam ediyor. Ama çok önemli gelişmeler var.

O gelişmeler, Putin'in Ukrayna Savaşı'na dair hesaplarını yansıtıyor.

Mesela, Kiev dahil pek çok kenti ısıtan bir nükleer enerji merkezine hasar verildi.

Bunun gibi bölgeye elektrik veren bir santral de kısmen tahrip edildi.

Düşünün ki karlar altında eksi 6 derece soğukta kalan bu insanlar ne yapacak?



RUSYA PAZARLIĞA YANAŞMIYOR

Rusya, Ukrayna'nın sözlü taleplerine hemen hayır diyor.

Çünkü Putin, savaşı bir pazarlığa konu etmek niyetinde değil.

İzlediğimiz kadarıyla önümüzdeki dönemde Rus ordusu daha şiddetli bir harekâta hazırlanıyor.

Ayrıca Putin, Ukrayna'ya dışarıdan gelen yardımları hafife alıyor ve nükleer savaş tehdidini sık sık dillendiriyor.



SAVAŞIN GALİBİ BELLİ

Bu arada bir Romanya uçağı düşürüldü.

Aynı zamanda Finlandiya sınırında bazı gelişmeler gözlendi.

Yani Putin, savaşı gerekirse Ukrayna dışına taşımaya da hazır.

Rusya içinde Putin'e çok yoğun destek olduğu da ayrı bir gerçek.

Ordunun sadece küçük bir bölümü Ukrayna'da.

Bu bakımdan savaşın galibi belli ama süresi belli değil.



DİPLOMASİYİ SÜRDÜRMELİYİZ

Türkiye bu konuda yoğun tartışmalar yaşamakta.

Örneğin, bir kesime göre Türkiye'nin Ukrayna'ya artık SİHA satması düşünülmemeli; çünkü bu doğrudan Rusya'yı karşımıza almak anlamına gelebilir.

Aynı şekilde Montrö'yü de Rusya aleyhine kullanmanın hiç akılcı olmadığı konuşuluyor.

Rusya'yla özellikle Akdeniz'de yani Suriye ve Libya gibi alanlarda yoğun diplomasiye devam etmeliyiz.

Bizim Türkiye olarak kimseyle diyaloğu kesme lüksümüz yok.

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