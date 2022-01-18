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Haberler Mehmet Barlas İşin tadı kaçıyor
MEHMET BARLAS
İşin tadı kaçıyor

İşin tadı kaçıyor

18.01.2022, Salı
Türk demokrasisinin en büyük tehdidi olan yasadışılığın temsil hakkına kavuşması artık mutlaka ele alınmalıdır.
Aylardır yıllardır tartışılıyor, en son Amerika'nın PYD üzerinden PKK'ya milyonlarca dolarlık destek vermesi, bardağı taşıran damlalardan sadece bir tanesidir.
Bunun gibi Türkiye'de toplumsal kargaşanın mimarlığını yapıp yurtdışına kaçanların o ülkelerde makbul kişiler olarak ağırlanmaları da Türkiye'nin sinir çizgilerini zorlamaktadır.

YALANCI DOST VE İTTİFAKLAR
Bugün hâlâ bazı gerçekler sanki öyle değilmiş gibi kafaları karıştırmaktadır.
Örneğin, HDP ile PKK ilişkisinin kanıtlanması için ille de bir PKK'lı ile bir HDP milletvekilinin aşk yaşamaları mı şarttır?
Bunun gibi Fetullah Gülen adı verilen kanun kaçağının ille de Amerika tarafından desteklenmesi ve bunu da kabullenmemiz uluslararası ilişkiler açısından şart mıdır?
Artık sabır çizgilerimiz zorlanmaya başladı.
Dost ve müttefik olarak kabullendiğimiz ülkelerin Türkiye'yi hedef alan teröre verdikleri destek; dostluk ve ittifak gibi kavramları altüst etti.

ARTIK BEKLEMEMELİYİZ
Çok önemli bir nokta da muhalefet partilerinin ve özellikle CHP'nin bütün bu kural dışılıkları benimsemiş olmasıdır.
Görevdeyken yönettiği SSK'nın iflasına sebep olan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de CHP'nin yönetiminde aynı başarısızlığı sergiliyor.
Temel ilkeleri bulunan ve cumhuriyetin kurucusu gibi bir unvana sahip olan CHP, sadece sokak gösterilerinin arkasındaki örgüttür.
Bilemiyorum, bütün bu işlerin üstesinden nasıl geleceğiz?
Çünkü komşumuz Irak, Suriye ve bölgemizin önemli ülkeleri Mısır, Libya bu tür sorunları çözemedikleri için şimdi ne haldeler?
Biz Türkiye olarak artık beklememeliyiz.
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