Kılıçdaroğlu’nun davranışı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı edepsizce el hareketi, onun için pozitif bir davranıştır.

Demek ki Kılıçdaroğlu halktan(!) gelen biridir. Belki de bunun gibi pek çok hareket biliyor.

Acaba bunu parti teşkilatıyla çalışırken mi yoksa sokaklarda oynarken mi öğrendi?

Ben olsam bu hareketin fotoğrafını çekip "altı ok"un yerine koyardım.

Çünkü bu tür hareketleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu olan Kemal Atatürk'ün ya da İsmet İnönü'nün yapması mümkün değildir.

Çünkü onlarda utanma duygusu vardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden beri utanmazlarla mücadele etmiştir.

Şimdi bu partinin utanmazlara teslim olması, bir anlamda büyük bir devrimdir! Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaptığı hareketten ötürü kutlamak(!) lazım.



AHLAK DIŞI HAREKET

Buna benzer ahlak ve kural dışı hareketlerin çok tartışıldığı bir ülke de İngiltere'dir.

Kraliçe'nin küçük oğlu Andrew'un 15 yaşındaki kızlarla kırdığı cevizler ve daha nice kraliyet skandalı da Kılıçdaroğlu'nu hatırlatıyor.

İşin kötüsü, son araştırmalarda Andrew'un kural dışı çapkınlıklarını annesi Kraliçe Elizabeth ve babası Philip'in yaşadıkları Edinburgh'taki kulübede(!) yaptığı ortaya çıktı.

Bu açıdan baktığımda Kemal Kılıçdaroğlu da kutsal sayılan bir mekânda uygunsuz hareketler yapmış değil mi?



ERDOĞAN'A SABIRLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sabır dilemekten başka çaremiz yok. Çünkü Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yarınını, bugününü ve her şeyini düşünürken rakibinin sadece cinsellik içeren hareket ve sözlerini nereye koyacağız?

Umarım aklı başındaki CHP'liler, genel başkanlarını taklide yeltenip başka saçma hareketler yapmazlar.

Yeni kuşaktan bazıları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğeniyor olabilir. Çünkü yeni kuşağın bir bölümünde utanma duygusu yok. Sadece öfkelenirler, sadece sinirlenirler, sadece hakaret ederler.

Bu bakımdan Kılıçdaroğlu, bu kuşağın bir bölümüne kötü örnek olacak davranışların temsilcisidir.

