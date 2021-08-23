Taliban olayı Türkiye’deki laikliğin değerini ön plana çıkardı

Günler hızla akıp geçerken Taliban gerçeği bütün boyutlarıyla ortaya çıkıyor. Türkiye'deki laik sistemin din ve devleti birbirinden ayırmasının erdemi her dakika daha iyi anlaşılıyor.

Dünyadaki İslam dinine dayalı aşırı akımlara genel olarak Cihadist deniliyor. Bu akımlar Afrika'da Boko Haram olarak görülmekte. Osmanlı'nın zayıf düştüğü Celali isyanları sırasında işsiz medreseliler yol kesip soygun yapmazlar mıydı?



GERÇEKLER

Afganistan'daki olay ise her açıdan çevre ülkeleri ürkütüyor. Taliban'ın Pakistan'daki Cihadistleri de harekete geçirmesi beklenen olaylar arasında. Bu arada göç yoluyla Ortadoğu ülkelerine sızmaları da beklenen gelişmeler arasında. Taliban'a ilişkin açıklamalar şimdiden ürkütücü olmaya başladı. Taliban'ın kadınları insan yerine koymayan davranışlarına verilen örneklerden biri kötü yemek yapan bir kadına mahkemede diri diri yakma cezası verilmesi.

Taliban ve Afganistan olayının en büyük siyasal yansıması ise Amerikan başkanlık sisteminin iflasın eşiğine gelmesi oldu. Biden denilen yeteneksiz politikacının sonuçlarını düşünmeden attığı adım Afganistan'ı kaosun eşiğine getirdi. Ve şimdi başta Türkiye olmak üzere tüm ülkeler Taliban'a karşı alınması gereken önlemleri tartışıyorlar.



TÜRKİYE'NİN FARKI

Bölgenin çarpıcı gerçeklerini birgün İran'nın Humeyni'ciliğini birgün Afganistan'ın Taliban'ını Türkiye'nin laik düzeniyle karşılaştırdığınızda ülkemizin değerini daha iyi anlarız.

1930'larda Afgan kralı Emanullah Han Atatürk'ü ziyarete geldiğinde bu ülke de Türkiye'nin çizgisindeydi. Biz Türkiye olarak kendimizi ve laik sistemimizi koruyabildik. Bir de bugünkü Afganistan'a bakın. Dilerim bu gerçekleri Afganlılar da görürler.

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