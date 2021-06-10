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Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Artık yeter’ diyerek yine uyardı
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Artık yeter’ diyerek yine uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Artık yeter’ diyerek yine uyardı

10.06.2021, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantılarında seslendirdiği öfkeli tepkileri anlayışla karşılamamak pek mümkün değil. Gerçekten de AK Parti iktidar olduğundan beri Türkiye'de yaşananlar, izleyenleri bile yoracak niteliktedir. Darbe heveslilerinin yaptıkları cumhuriyet mitingleri, Gezi kalkışması, FETÖ'nün çeşitli darbe girişimleri ve Amerika'nın hem FETÖ'ye hem de PKK/PYD'ye verdiği destek hiç tükenmemiştir.

Artık yeter
Diyorsunuz ki... Bunca deneyimi yaşamış bir toplumu artık gerçek ötesi gündemle meşgul edemezsiniz. Siyasette iktidarda da olsanız muhalefette de, toplumun ve ülkenin beklentilerine cevap vermek ana uğraşınız olmalıdır. Ama gerçekler, beklentilerden çok farklı. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan dayanamayıp sık sık "Artık yeter. bıkmadınız mı" diye haklı olarak feryat ediyor. Dünkü AK Parti Grup toplantısındaki konuşması da bu içerikteydi. Bazı bölümlerini hatırlayalım:

Suç örgütleri
"Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde 'Şu kadar oy almazsam bırakırım' diyen ve her defasında arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler, aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir."

Aynı kaynaklar
"Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ terör örgütüdür. Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor."
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