Muhalefetin hem uzatılmış hem de tadı kaçırılmış gündemlerine bir çözüm var

Özellikle bizim muhalefetin ucu bucağı belli olmayan ve tadı kaçırılmış gündemleri nedense hiç tükenmiyor. Mesela, mümkün olmayacağını bile bile, nedense erken seçim sakızını çiğnemekten hiç bıkmıyorlar. Acaba bunlar kendi aralarında bir seçim yapmayı da denerler mi diye zaman zaman düşünüyorsunuz.



Hepsi aday olacak

Bunların bitmeyen bir diğer gündem maddeleri de, kimin ortak cumhurbaşkanı adayları olacağına ilişkin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en az oy alacağının ortaya çıktığı anketler bile bunları, ortak aday arayışından ve Kılıçdaroğlu'nun adını tekrar etmekten vazgeçiremiyor. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, İYİ Parti'nin gizli HDP ve FETÖ hayranı genel başkaniçesi, sürekli tekrarlanan isimlerden bazıları. Bu arada Abdullah Gül'ün sonsuza kadar bekleyeceği de bilinenlerden biri.



Bir çözüm

Hem uzatılıp hem de tadı kaçırılan bu gündemlerden "Kim ortak başkan adayı olacak" şeklindekine bir çözüm, bunları Galatasaray Başkanı'nın seçileceği kongreye yöneltmek olabilir. Bu kongredeki başkan seçimi, böyle şeyleri pek önemsemeyenleri bile etkilemişe benziyor. Sevgili Hıncal Uluç bile Fatih Terim'e duyduğu öfke yüzünden Yiğit Şardan'ı desteklediğini yazmış.



Favori kim?

CHP'li, HDP'li, İYİ Partili aday adaylarının her biri, Galatasaray başkan adaylarından birini tuttuklarını açıklasalar. İsterlerse bunlardan biri Fatih Terim'i de favori başkan adayı olarak gösterebilir. Galatasaray'ın efsanevi başkanı Faruk Süren'in en uygun aday olarak Burak Elmas'ı işaret ettiğini de değerlendirebilirler. İbrahim Özdemir'i veya Metin Öztürk'ü de kendi favorileri ilan edebilirler.



Ha gayret

Hangi muhalefet politikacısının favori olarak gösterdiği aday kongrede Galatasaray'a başkan seçilirse, o politikacı "Ben yarını görebiliyorum" diye hava basar ve ileride kendi adaylığına ağırlık katabilir. Bu şekilde tadı kaçırılmış gündem maddelerinden bir tanesi devre dışı kalabilir.

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