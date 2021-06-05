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Haberler Mehmet Barlas Yeni İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak bir Filistinli düşmanı
MEHMET BARLAS
Yeni İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak bir Filistinli düşmanı

Yeni İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak bir Filistinli düşmanı

05.06.2021, Cumartesi

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmanın somut örneği galiba Netanyahu'nun yerine İsrail Başbakanı olacak Naftali Bennett'tir. Arap düşmanlığını bir ölüm makinesinin felsefesine dönüştüren Netanyahu'nun son marifeti olan Gazze'deki Filistinli katliamı henüz taptazeyken, yerine gelecek olan Bennett'in söylemlerine bakarsak, Netanyahu'yu arayacağımızı söyleyebiliriz. Bennett, bir Yahudi düşmanı olan Alman ırkçısı Hitler'in tam tersi bir İsrail ırkçısı Arap düşmanı.

En ırk ayrımcı yasa
Bennett'in partisi Yamina'nın Knesset'te sadece yedi milletvekili var. Ama İsrail'de tırmanan Arap düşmanlığının ana mimarlarından bir olan Bennett, bu nedenle Netanyahu'nun yerine koalisyon kurabiliyor. 2018'de kabul edilen "Ulus Devlet Yasası"nın ana mimarı, o dönemde Milli Eğitim Bakanı olan Bennett'ir. Ulus Devlet Yasası, Yahudi İsraillilerin Yahudi olmayanlar üzerinde üstünlük kurmasını sağlayan maddeler içeriyor ve sadece Yahudilere ulusun kaderini tayin hakkı veriyor.

Amerikan Yahudileri
Bennett'in anne ve babası 1967 Savaşı'ndan sonra İsrail'e göç eden ABD'lilerden. Bennett'ler San Francisco'dan Hayfa'ya göçtü, Naftali Bennett de 1972 yılında orada doğdu. Kurucularından olduğu Cyota isimli sahtecilik önleme yazılımı şirketinin 2005 yılında 145 milyon dolara satılmasının ardından milyonerler arasına giren Bennett'i siyasetle tanıştıran kişi ise Netanyahu oldu. Başbakanın özel kalemi olarak başladığı kariyerinde 2013 yılında milletvekili seçilen Bennett, bu nedenle ABD vatandaşlığını terk etti.

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HASAN SALTIK, HÜKÜMET DIŞI BİR KÜLTÜR BAKANI GİBİYDİ
Bazı insanların ömür yaşları ile yaşam sürelerinde gerçekleştirdikleri işler arasında doğru orantı yoktur. Dün 57 yaşındayken sonsuz yolculuğa uğurladığımız Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık da böyle insanlardan biriydi.
Ben ona hep "Sen hükümet dışı kültür bakanısın benim için" derdim. Gerçekten de kültürümüzün temel öğesi olan müziğimizi öylesine büyük bir kararlılıkla ve bilinçle arşivlere taşıdı ki, nice önemli ismi Hasan Saltık olmasa belki tanımayacaktık. Bu isimlere sadece bir örnek Neşet Ertaş değil midir?
Hasan Saltık'ı hem özleyeceğiz hem de yokluğunu yürekten hissedeceğiz. Mekânının cennet olacağı kesin isimlerden biriydi.

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