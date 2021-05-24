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Haberler Mehmet Barlas Amerikalılar ve Yunanlılar Erdoğan’ın devrilmesini bekliyorlarmış...
MEHMET BARLAS
Amerikalılar ve Yunanlılar Erdoğan’ın devrilmesini bekliyorlarmış...

Amerikalılar ve Yunanlılar Erdoğan’ın devrilmesini bekliyorlarmış...

24.05.2021, Pazartesi
Amerika'nın yeni Başkanı Biden'ın, bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı fazla sevmediği kesin gibi... Yıllar önceki bir söyleşisinde Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle işbirliği yapmak gerektiğini bile söylemişti... Acaba diğer Amerikan Başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında neler düşünüyorlardı? Bu konuda en çarpıcı iddia geçen hafta bir Yunan profesöründen gelmişti...

Kiçikis'in iddiası
Aynı zamanda Türkolog olan Profesör Dimitris Kiçikis Türkiye - ABD ilişkileri ve Barack Obama yönetiminin 15 Temmuz 2016 darbe girişimi süreciyle yaptığı planlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu... Yunan profesör, Cumhur İttifakı'nın Batı'ya meydan okuduğunu belirterek Amerikalılar'ın 15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye çalıştıklarını iddia etmişti...

Dişi kurt kimmiş?
Bir televizyon yayınında konuşan Kiçikis'in iddiaları bununla da kalmadı. Obama yönetiminin Başkan Erdoğan'ın yerine iktidar yapmayı düşündüğü kişinin 'dişi kurt' dediği Meral Akşener olduğunu söyledi. Kiçikis, "O zamanlar Türkiye'deydim ve biliyordum. Obama hükümetinin Erdoğan'ı bir "dişi kurt" ile değiştirmeyi planladığını biliyordum. Kim bu kişi? İYİ Parti'yi kuran kişi. Meral Akşener, Evet bu doğru. Neden ona sahip çıktıklarını biliyor musun? Sana açıkça söyleyeyim; Amerikalılar'ı desteklediği için. Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider..." ifadeleriyle o dönem yaşananları anlatmıştı.

Hayal görüyorlar
Bu Yunanlı'nın söyledikleri gözünüzden kaçmış olabilir. Ya da Biden'ın Türkiye'yi soykırımla suçlamasını da önemsememiş olabilirsiniz. Ama görmezden gelmemizin imkansız olduğu bir gerçek var. Şu ya da bu şekilde Türkiye'yi kendilerine düşman olarak görenler ve özellikle Yunanlı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten Amerika tarafından devrileceğini umut ediyorlar. Onlara göre Erdoğan sonrası Türkiye uysallaşacak ve Yunanistan karşısında kıpırdayamayacak. Yunanistan'da üslenen Amerikan askerlerini de bu savlarına gerekçe olarak gösteriyorlar.

Yok olacaklar
Sonuçta bizim tutumumuz bellidir. Biz Cumhur İttifakı'nı ülkenin bütünlüğü ve istikrarı konusunda güvence olarak görüyoruz. Amerikalı Biden'ın da, Yunanlı Miçotakis'in de geçmişteki başarısız benzerleri gibi boşlukta yok olacaklarını biliyoruz.
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