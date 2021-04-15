Biden’ın soğuk savaş kışkırtıcılığı Antalya turizmini vuruyor

Yeni ABD Başkanı Biden'ın soğuk savaşı hortlatma çabaları, anında Türkiye-Rusya ilişkilerine yansıdı. Türkiye uçuşlarına haziran başına kadar sınır getirilmesi Rusya'yı karıştırdı. Ruslar karara tepki gösterdi. Turizmciler, Rusların en çok tatil için tercih ettiği ülkelerden Türkiye'ye yönelik uçuşların kısıtlanmasının bir an önce kaldırılmasını bekliyor. Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya, geçen yıl Güvenli Turizm Sertifika Programı ile yaklaşık 1.5 milyonu Rus olmak üzere 3.5 milyon turiste, "sağlıklı ve güvenli" hizmet sundu.



Çavuşoğlu endişe etmiyor

Gerçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında bir ihtilaf diyor. Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlamasına yönelik açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" dedi. Kararın olumsuz etkileri olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz" diye konuştu. Ancak geçen hafta Rus Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna ihtilafında taraf olan ülkeleri uyarırken Türkiye'den de söz etmişti.



Savaş çıkar mı?

Bütün bu gelişmeler arasında Ukrayna ile Rusya gerginliği tırmanıyor. Bu konuda deneyimli yorumcu Sevil Nuriyeva İsmayılov, Star'daki köşesinde "Rusya Donbas'a girer mi" sorusuna cevap ararken tabloyu şöyle çiziyor:

"Fiili olarak girişten bahsediyorum tabii ki. Biden ve ekibi, Ukrayna üzerinden yeni kriz ortamını oluşturmayı başardı. Zaten bunun sinyalini Putin'e "katil" tanımı ile vermişti. Bu süreç aynen Gürcistan-Rusya krizi dönemindeki süreci açıktan hatırlatmakta."



Batılılar ve savaş

"Sonunda Rusya'nın fiili işgali söz konusu oldu ve süreci tetikleyen Batı ittifakı, Gürcistan'a açıktan fiili destek vermedi. Çünkü askeri çözüm meydana geldiğinde, hiçbir Batılı devletin bu uğurda savaşacak meylinin olmadığını, şimdiye kadar olan biten tüm olaylar bize anlatmakta."



Türkiye'nin rolü

"Bu durumda Türkiye'nin güvenlik ve barış için katkıları, giderek daha fazla anlam taşıyacaktır. Başkan Erdoğan'ın bu krizin çözümündeki rolü, tarihi olacaktır. Rusya'nın da buna sıcak bakacağı, hatta durumun tam kontrolünün ABD'den çıkması için bu versiyonun ağırlık teşkil etmesi işine yarar. Sürecin ABD tarafından nasıl şekilleneceği ise sürecin formatını belirleyecekti. Ukrayna'nın nasıl bir yol takip edeceği ve bu yolda Amerikan baskısına ne kadar uyacağı ise Karadeniz bölgesindeki gelişmeleri çok ama çok etkileyecektir."

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