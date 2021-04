Devlet Bahçeli hem Cumhur İttifakı’nın hem de siyasi istikrarın sözcüsüdür

Bir siyaset gözlemcisi olarak her hafta salı günü "Acaba MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında bu defa nelere parmak basacak" diye merakla beklemekteyim. Açıkçası şu anda mesleğinin hakkını verebilen ve en açık sözlü siyasetçi Devlet Bahçeli'dir. Kararlı tutumuyla 15 Temmuz darbe teşebbüsü şokunun atlatılmasında ve Cumhur İttifakı'nın sağlığının korunmasında çok önemli bir rol oynamıştır. MHP onun liderliğinde hem ülke yönetiminin hem de siyasi istikrarın korunmasında bir ana aktördür.



Açık sözlü

Devlet Bahçeli'nin en ilgi çekici yanlarından biri açık sözlülüğü ve düşüncelerini sansürsüz biçimde aktarabilmesidir. Bu açıdan baktığınızda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da her fırsatta konuşuyor. Ama onun sözleri, Bahçeli'ninkiler kadar etkili değil. Üstelik Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun beyinsel yapısını çok ciddi biçimde tahlil ediyor.

Dünkü MHP Grup Toplantısı da bu söylediklerimin bir kez daha doğrulandığı bir platform niteliğindeydi. İşte Bahçeli'nin konuşmasından bazı alıntılar yaparak ne demek istediğimi anlatayım:



Kılıçdaroğlu ve laçkalaşmak

"Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melekeleri iyice laçkalaştı. İleri derecede su kaynatmaktadır. Katıldığı bir televizyon programında, yolda İP Başkanı'nı ters köşeye yatırıp 'Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum' sözleriyle niyetini açık etmesi, kazanacağından şüphe duyulmaması gerektiğini söylemesi, zamanlama itibarıyla üzerinde durulması gereken bir beyanattır."



Küçük ortağız

(Akşener'in 'küçük ortak' sözlerine tepki) "Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Kaldı ki milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirmeye çalıştığını da unutmuş değiliz. Biz küçük olmasına küçüğüz ancak Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı kimseye nasip etmesin."



Darbe bildirisi

"104 emekli amiralin servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, ifade özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar, milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir. 104 emekli amirale önce zevzek diyen, sonra durumu kurtarmaya çalışan iplikçi başı, mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır."



Hakkını veriyor

Her gün FETÖ'nün yeni bir örgütlenmesinin açığa çıktığı ve PKK terörüne karşı hâlâ müttefiklerimizin yanımızda yer almadığı bu ortamda, siyasetçilerden açık sözlü olmalarını bekliyoruz. Devlet Bahçeli bu beklentimize cevap veriyor.

