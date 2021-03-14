Ekonomi Reform Paketi’nin başarısı AK Parti iktidarının geleceğini de etkileyecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reform Paketi"nin üzerinde kurulu dört temelin neler olduğunu artık biliyoruz... Cumhurbaşkanı reformu açıklarken "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz" dedi.



İşsizlik tırmanırken

Reform paketinin detaylarına girdiğinizde, ekonominin kurallarına temelden uyulduğunu görüyorsunuz. Bu paketin içeriği, sonunda hem enflasyon hızını düşürmeyi, hem ihracatı artırmayı hem de kamudaki finansman açıklarını kapatmayı hedefliyor. Ancak beni bir gazeteci olarak doğrudan etkileyen madde ise, istihdamı artırmanın hedeflenmesidir. Çünkü özellikle koronavirüs salgını, hem işsizliği artırmış, hem de orta ve küçük işletmeleri krize sokmuştur. Bu acı gerçek sonunda hem Cumhurbaşkanını hem de AK Parti'yi siyasal başarısızlığa sürükleyecek ölçüdedir. Örneğin Amerika'da Trump'ı 75 milyon oya rağmen yenilgiye sürükleyen olgu da bu değil midir?



İstihdamı teşvik...

Cumhurbaşkanı, salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için "İlave İstihdam Finansman Desteği" adıyla yeni bir destek modeli getirdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: "Yeni destek likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalarımız bunlardan faydalanabilecektir. Buna göre firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir. En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada taahhüdünü yerine getiren firma ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecektir"



Dış basın

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, dış basında ilgi çekiyor... Reuters reformlarla Türkiye'nin büyümesinin artacağını belirtirken, İngiliz Financial Times ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni bir başarı hikayesi yazmaya kararlıyız.' sözlerine dikkat çekti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın