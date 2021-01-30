Salgının sona ermesini beklerken daha ağırı olan Güney Afrika mutasyonu geliyor...

Koronavirüs salgını yüzünden toplum yaşamına getirilen kısıtlamaların hafiflemelerini beklerken, galiba daha ağır bir salgının ön işaretleri alınmaya başlandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgınındaki dalganın ülke ülke, hatta il il değiştiğini belirtmiş... Ankara örneğiyle bu farklılığı anlatan Prof. Dr. Azap, "Örneğin Ankara'da nisan, haziran, ağustos ve kasım aylarında olmak üzere 4 dalga yaşadık, 5'incisini bekliyoruz. Ankara'da beklediğimiz 5'inci dalga muhtemelen şubat ayı ortasında başlayacak, mart ortasına kadar sürecek" demiş.



Güney Afrika mutasyonu

İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 şu ana kadar Türkiye dahil toplam 70 ülkeye yayılırken, bilim insanları tarafından daha tehlikeli olduğu belirtilen Güney Afrika mutasyonu ise 31 ülkede görülmüş. Virüsün İngiltere türü Türkiye'de ilk kez 1 Ocak'ta görülürken, daha ölümcül Güney Afrika türüne henüz Türkiye'de rastlanmamış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Güney Afrika mutasyonu hakkında uyarıda bulunmuş.



'Antikor testi gereksiz'

Bu arada aşıların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alpay Azap şöyle konuşmuş:

"- Şu an uygulanan bütün aşıların ağır ve öldürücü enfeksiyon gelişimini önleme kapasitesi birbirine benzer. Son 6 ay içinde hastalığı geçirenlerin aşılanmasına veya antikora baktırmasına gerek yok. Antikorlara güvenemiyoruz. Antikor testleri yasaklanmalı; çünkü bilimsel faydası yok. Kandaki antikorun solunum yollarındaki virüse ne kadar etkili olacağını kestirmeniz mümkün değil."



'Bağışıklık çok önemli'

"- Önemli olan bağışıklık. Eğer Kovid-19 geçirdiyseniz kanınızdaki antikordan bağımsız olarak en az 6 ila 8 ay bu hastalıktan korunuyorsunuz. Bu kadar zaman geçmeden tekrar hastalanan kişiler var; ama sayıca çok azlar. Dünya genelinde kanıtlı 100 milyon kişi varsa, tekrar enfekte olan 10 binin altında. Çok çok düşük bir oran."

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