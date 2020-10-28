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MEHMET BARLAS
Başkan Trump’ın yeniden seçilmesi ihtimali giderek artıyor

Başkan Trump’ın yeniden seçilmesi ihtimali giderek artıyor

28.10.2020, Çarşamba
Dünyadaki gelişmeleri izlerken Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimine kilitlenmişseniz, ilgi çekici durumlar olduğunu görürsünüz. Örneğin Demokratlar'ın bütün itirazlarına rağmen, Başkan Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Bayan Amy Coney Barrett, Senato oylaması sonunda bu göreve seçildi. Ve tabii ki Trump bu zaferini kutlamak için Bayan Barrett'in yemin törenini Beyaz Saray'da yaptırdıktan sonra birlikte balkona çıkıp, kendini göstericilere alkışlattı. Bu arada söyleyelim ki, seçim günü yaklaştıkça "Trump kazanacak" diyenlerin sayıları artıyor.

Paramotorlu teröristler
İçerideki gelişmelerin en sıcak olanı Hatay'a sızan PKK teröristlerinin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmeleriydi. Bu haberin ilk kez rastlanılan özel içeriğinde ise, bu teröristlerin "Paramotor" diye bilinen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri anlatılıyordu. Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılan araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır. Türkiye'ye havadan sızan bu teröristlerin kullandıkları araçlar, bunların dışarıdan ne ölçüde destek aldıklarını da gösteriyor.

Bahçeli konuştu
Başta Fransa'nın Macron'u olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki post-modern faşistlerin, İslamofobileri ve Türk düşmanlıkları sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuya da ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, yeni sokak eylemleri için pusuya yatıldığını belirtti, sokak çağrısı yapanlara ateş püskürdü. Bahçeli, "Hodri meydan, hele bir çıkın da görün Hanya'yı Konya'yı" ifadelerini kullandı. Bahçeli, İslam dini ile ilgili alçak ifadeler kullanan Macron'a da sert çıktı, "Bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmayı hedef seçti. Allah katında kıyamete kadar geçerli olacak tek hak din İslam'dır. Dinin sahibi Allah'tır, Macron'un sahibi kimdir?" dedi. Bahçeli, Hatay'daki patlama öncesi ABD'nin vatandaşları için yayınladığı uyarıya değindi, "Kuşkularımız artmıştır" diye konuştu.
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