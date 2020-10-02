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Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yoğun sorunlarla dolu dönemin en etkili çözüm aracıdır
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yoğun sorunlarla dolu dönemin en etkili çözüm aracıdır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yoğun sorunlarla dolu dönemin en etkili çözüm aracıdır

02.10.2020, Cuma
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönem çalışmalarına başlarken, içine girilen zaman diliminin gereklerini göz önünde bulundurmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'yi açış konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'ni bekleyen ve çözüm gerektiren sorunları ayrıntılı biçimde ele aldı. Bunları hiç unutmamamız gerekiyor.

Koronavirüs salgını
Ancak şu noktaları özellikle vurgulamalıyız... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yaşanılan ve bazıları hiç beklenmeyen sorunların çözümüne ilaç gibi gelmiştir. Beklenmeyen sorunların başında tabii ki koronavirüs salgını geliyor. Sade Türkiye'yi değil tüm dünyayı adeta esir alan bu salgına karşı, Türkiye hiç umulmadık şekilde dünyanın adeta en hazırlıklı ülkesi olarak dikkat çekmiştir. Bunun nedenlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki ekibin bilinçli davranışı ve başta şehir hastaneleri olmak üzere sağlık alanında yapılan yoğun yatırımlardır.

Dış sorunlar
Bazıları beklenmeyen dış sorunlarda ise, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye çözümsüzlüklere gömülmemiştir. gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Libya'da Türkiye kararlılıkla diplomatik yolları harekete geçirmiş, haklılığı ile askeri gücünü aynı çizgide sergilemiştir. Şimdi de Azerbaycan'a verilen destek geniş kitlelerin de duygularını yansıtan bir eyleme dönüşmüştür.

Bahçeli'nin katkısı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hiç aksamadan ve çok etkin biçimde yürümesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkısı unutulmamalıdır. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana Bahçeli hiç tavizsiz bir destekle sistemin sağlıklı yürümesine büyük katkılar sağlamıştır.
TBMM'nin yeni çalışma döneminin ülkeye hayırlı olması hepimizin dileğidir.
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