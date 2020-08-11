Kılıçdaroğlu çok rahat olmamalı İsmet İnönü bile sonunda CHP’den istifa etmişti

Bazı CHP'liler ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu galiba partilerinin konumunu ve önemini biraz abartıyorlar. CHP tabii ki Cumhuriyet'in ilk partisidir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu için farklı bir önem de taşır.



Ecevit olayı

Ancak CHP de diğer partiler gibi inişli çıkışlı bir geçmişe sahiptir. İşin en çarpıcı yanı, çok partili döneme geçildiğinden beri ne zaman yeni bir parti kurulduysa, bu partinin oy oranı CHP'ninkinden fazla olmuştur. 1974'te Ecevit'li CHP'nin 'Ortanın Solu' politikası bir ara öne geçmişti. Ama bu dönem de çok sürmedi.



AK Parti gerçeği

Son dönemin ağırlıklı partisi de AK Parti'dir ve son yerel seçimler dışında bütün seçimleri AK Parti kazanmıştır. Her parti gibi AK Parti'nin de yıpranması beklenilir. Ama bu beklenen hiç olmamıştır. Son anketlerde rakamlar genelde düşmüş olmasına rağmen AK Parti yine lider partidir. Bu arada Cumhur İttifakı ve özellikle MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin verdikleri kayıtsız şartsız destek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da AK Partili kabineye de CHP karşısında adeta orantısız üstünlük sağlamaktadır.



İnce'nin haklılığı

Bu gerçeklerin ağırlıkları yetmezmiş gibi şimdi de CHP'nin başında Muharrem İnce'den kaynaklanan mutsuzluk ve tatminsizlik rüzgarları esiyor. Özellikle son kurultayın tartışmasız Kılıçdaroğlu'na teslim politikası göz önüne alınırsa, adeta kapı dışarı edilmek istenilen Muharrem İnce'nin isyana dayanacak başkaldırısı pek haksız görülemez.



CHP seçmeni

Bu konuda CHP yöneticilerinin umursamaz görünen tutumları pek akılcı değildir. Çünkü zaman ne CHP'nin tek parti olduğu zamandır, ne de CHP'nin oy tabanı bölünmez bir blok görüntüsündedir. Son 18 yıldaki seçimler tahlil edildiğinde pek çok CHP seçmeninin hiç olmazsa bir kez Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verdiği görülebilir.



Oy bölünmesi

Muharrem İnce bir parti kurar ve CHP'den koparsa, CHP seçmeninin yüzde kaçını peşinden götürebilir, bilemeyiz. Ancak İnce'nin müstakbel seçmeninin AK Parti tabanından gelmeyeceği kesindir. Çünkü AK Parti seçmenine göz dikmiş olan Davutoğlu ve Babacan zaten partilerini kurmuşlardır.



İnönü bile...

Bu gerçeklerin ışığında bürokrasiden emekli olduktan sonra CHP'li olan ve sanki ezelden ebede bu partinin liderliğini ele geçirmiş olan Kılıçdaroğlu çok rahat olmamalıdır. Bu partinin iki kurucu liderinden biri olan İsmet İnönü bile sonunda CHP'den istifa etmek durumuna düşmüştür.

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