Trump’a ihanet eden Bolton’ın olay anıları

Nereden bakarsanız bakın ABD Başkanı Trump Başkan seçildiğinde siyasetin bir amatörüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette yaşadıklarını yaşamamıştı. İhanetin ne demek olduğunu bilmiyordu. Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a yaşadıklarını anlatmış olsaydı. İktidara ortak ettiği, güce kavuşturduğu insanların kendisine nasıl kolayca ihanet ettiklerini anlatsaydı Trump'a...



Beyaz Saray anıları

Baksanıza... Trump'ın koluna girip ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton, Beyaz Saray anılarına dair yazdığı kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ı yerden yere vuruyormuş. Salı günü satışa çıkacak "The Room Where It Happened"(Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitap, henüz piyasaya çıkmadan amazon.com'da en çok sipariş edilen kitap oldu.



Trump ve diktatörler

Bu kitapta Bolton, Trump'ın hatalarını listelerken "Diktatörlere ilgi duyduğunu ve onları kayırdığını" yazmış. Bolton, buna örnek olarak da Trump'ın Türkiye ve Çin'le ilişkilerini gösterdi. New York Times'a göre Bolton, Trump'ın Halkbank davasına müdahale etmek istediğini, bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığını yazmış. Washington Post ise şu ifadeleri kullandı: "Bolton, Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a bir not ileterek Halkbank'ın masum olduğunu söylediğini anlatıyor."



Obama'nın adamları

"Bolton 'Trump Erdoğan'a bu meseleyle ilgileneceğini söyledi, davaya bakan savcıların kendisinin değil Obama'nın adamları olduğunu anlattı ve bu kişilerin yerine kendi adamlarının geçmesiyle sorunun çözüleceğini söyledi' diyor." Washington Post'a göre Bolton, Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la görüşmeyi planladığını da şöyle anlatıyor:



Hatalar listesi

"(Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo ve (Hazine Bakanı Steven) Mnuchin'e bu 'damatlar hattı' konusunda bilgi verdim. Pompeo çok öfkelendi. Kushner'in girmemesi gereken uluslararası ilişkiler alanına girdiğini düşünüyordu."

Bolton'a göre Trump'ın hataları 10 maddede sıralanabilirmiş. Bunlardan biri başkanlık seçimini kazanmak için Çin'den yardım istemesi, üç dönem başkan olabileceğini düşünmesi ve yargıya müdahalesinin bir yaşam tarzına dönüşmesiymiş. Bolton'a göre Trump Amerika'yı NATO'dan çıkarmayı düşünüyormuş.

